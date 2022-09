Mercado da moda se prepara para o fim de ano

Após um período de cerca de dois anos de incertezas para os negócios por conta da pandemia, a economia brasileira segue finalmente retomando suas atividades com mais fôlego em 2022. Nesse cenário, o mercado vem se mantendo aquecido nas principais datas comemorativas do ano e para o período de dezembro não é diferente. Afinal, esta é uma época muito importante para o setor de varejo, visto que o Natal é uma das principais datas de movimento do comércio.

Diante disso, o mercado de moda se destaca. É um setor que se encontra bastante animado com a proximidade da data e já começa a planejar esse período com campanhas, novas coleções e ofertas para os clientes. São estratégias que devem impulsionar as vendas e visibilidade das marcas para uma uma época que mexe com a maior parte dos segmentos, especialmente o de moda.Afinal, vestuário sempre figura entre os presentes mais comprados no Natal, além da renovação do guarda-roupa típica desta época do ano.

Com essa perspectiva, as empresas do setor já se movimentam para garantir que o último trimestre de 2022 seja de bons resultados com as festas de Natal e Réveillon se aproximando. Temos ainda uma data importante para o varejo que antecede o fim de ano: a Black Friday, que movimenta estoques e promoções no mês de novembro com grandes promoções. Com tudo isso, a partir do início do segundo semestre do ano, é comum que as empresas organizem seus quadros de funcionários e, a partir deste balanço, traçar o número de vagas temporárias para suas lojas e fábricas.

E a expectativa é excelente. Com o crescimento natural das vendas durante o período de fim de ano, também cresce o número de vagas temporárias para atender a demanda. A expectativa do mercado é que aumente em 12% o número de vagas temporárias durante o último trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Esse crescimento é ancorado em diversas estratégias, principalmente no investimento em canais de vendas como e-commerce, delivery e também no lançamento de novos produtos nas coleções de final de ano.

Dimas Rufino é CEO da Zefirelli