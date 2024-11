Pix: novas funcionalidades continuarão a redefinir o mercado de pagamentos

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil, revolucionou o modo como os brasileiros realizam transações financeiras. Criado com o objetivo de proporcionar agilidade, segurança e acessibilidade, rapidamente se tornou uma ferramenta indispensável.

Em poucos meses, milhões de brasileiros adotaram o sistema, o que refletiu em uma mudança nos hábitos de consumo e nas operações financeiras do país. Além de permitir a transferência de valores em segundos, 24 horas por dia, todos os dias da semana, o Pix facilitou o acesso a serviços bancários para a população não bancarizada e possibilitou a adoção de meio de pagamento simples e eficiente, sem a necessidade de maquininha de cartão.

Recentemente foram introduzidas novidades pelo Banco Central, as quais continuarão a moldar o cenário financeiro do Brasil.

A partir deste mês começará a ser operado o Pix por aproximação, que permitirá transações simplesmente aproximando o dispositivo móvel ao terminal de pagamento, semelhante ao que acontece com cartões com tecnologia NFC (Near Field Communication), sem a necessidade de escanear QR codes ou digitar dados.

A funcionalidade ampliará ainda mais o uso do Pix, oferecendo uma experiência de pagamento mais fluida e rápida. Além disso, também contribuirá para a popularização de dispositivos móveis como meio de pagamento, reduzindo ainda mais a dependência do dinheiro em espécie e cartões físicos.

Outra funcionalidade em desenvolvimento é o Pix Automático, que, de forma similar ao débito automático, permitirá a realização de pagamentos programados e regulares.

Com iniciação prevista para junho de 2025, o Pix Automático promete ser um divisor de águas na gestão de finanças pessoais e empresariais. Para os consumidores, facilitará a organização e garantirá que os compromissos sejam honrados sem esforço adicional. Para as empresas, promete reduzir a inadimplência e melhorar o fluxo de caixa, uma vez que os pagamentos serão garantidos e processados de forma automática e pontual.

O Pix tem demonstrado ser uma inovação transformadora no sistema de pagamentos brasileiro e com as recentes novidades o Banco Central reforça seu compromisso com a modernização do sistema financeiro e a melhoria da experiência dos usuários.