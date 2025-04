Fortaleza, a gente tem no coração

Há 42 anos, chegava a Fortaleza por imperativo do meu trabalho no Banco do Brasil. Deste então, sou um apaixonado por esta urbe que atrai, acolhe, abraça e inspira seus filhos legítimos e adotivos.

Aqui chegando, em 1983, foi amor à primeira vista. Seu clima ameno, seu sol inigualável que brilha o ano inteiro, seu povo hospitaleiro, dotado de um cavalheirismo ímpar, aberto ao diálogo, aos pensamentos e às emoções, abraçou-me efusivamente, juntamente com minha família. Vim passar um “chuvisco”, mas, dada a lhaneza de trato dos cearenses, ainda hoje aqui estou, cheio de alegria e felicidade, torcendo para ver Fortaleza sempre engrandecida, mais humana, mais pacífica e bem administrada.

A propósito, concito as autoridades envolvidas no desenvolvimento de nossa cidade a incentivarem o turismo, pois Fortaleza tem vocação para essa atividade, dispondo de belas praias naturais, arte e cultura vibrantes. O turismo, além de trazer robustos dividendos gera emprego e renda, enfeita e anima a cidade, alegrando seu povo.

Na época atual, existe grande violência em todos os grandes centros, que intimida, agride e mata impiedosamente cidadãos, carecendo de mãos firmes e fortes para combatê-la de modo severo. Nada obstante a essa arbitrariedade, ainda não se apagou, felizmente, a preferência dos excursionistas por esta cidade, que continua sendo a Rainha do Sol e do Mar.

Para um atendimento melhor e para aumentar ainda mais o fluxo de turistas, sugiro o aperfeiçoamento do suporte da mão de obra dos profissionais desse setor, principalmente no que tange aos motoristas de táxi, vendedores de artesanato e produtos da terra, garçons e os responsáveis pela boa culinária cearense.

Fortaleza é abençoada por Nossa Senhora da Assunção e por São José, padroeiro do Ceará, que, do alto dos Céus, distribuem bênçãos e derramam luz sobre todos os ângulos da cidade e do Estado.

Vamos juntos abraçar Fortaleza pelos seus 299 anos, tomar suas mãos e caminhar rumo à felicidade, pois Fortaleza a gente tem no coração...

Antonio Cruz Gonçalves é empresário