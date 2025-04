Ceará forte em novo mapa industrial

O ano de 2024 marcou a economia cearense. Segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), a indústria do Estado cresceu 10,65%, superando bastante a média nacional (3,1%). Enquanto o Ceará expandiu setores da indústria de transformação, São Paulo, histórico líder industrial, teve crescimento mais modesto (+3,1%).

O avanço, o maior desde 2010, consolidou o Estado entre os líderes nacionais, à frente de Santa Catarina (7,7%) e Minas Gerais (2,5%). Destaque para produtos têxteis (+29,3%), metalurgia (+28,4%), confecção de roupas (+20,1%), calçados (+18,3%) e produtos de metal (+15,1%). Essa mudança na geografia industrial brasileira mostra o dinamismo do Ceará na atração de investimentos e crescimento sustentável.

O Relatório de Política Monetária do Banco Central (março de 2025) aponta uma inflação de demanda no Brasil, com consumo aquecido e oferta pressionada. Nesse cenário, quem produzir mais e com eficiência sairá na frente. O Ceará aproveitou essa oportunidade com políticas públicas eficazes e melhorias em infraestrutura, como o Porto do Pecém e a ZPE Ceará.

Para isso, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém foi crucial, movimentando 19,6 milhões de toneladas (+13%), com a ZPE respondendo por 10,5 milhões e se tornando a mais ativa do Brasil. O crescimento beneficiou siderurgia, alimentos e energias renováveis. Além disso, o hub de hidrogênio verde pode elevar o PIB cearense em 24,2% (McKinsey).

A ZPE Ceará segue atraindo investimentos e fortalecendo a competitividade global do Estado. Com isso, o Ceará não apenas cresce, mas se torna referência em eficiência industrial. O ambiente favorável aos negócios e a infraestrutura são reflexo de estratégias iniciadas nos governos de Cid Gomes, ampliadas por Camilo Santana e Isolda Cela, e agora fortalecidas sob Elmano de Freitas e articulação junto ao Governo Federal. Projetos como a ferrovia Transnordestina, o polo automotivo de Horizonte, o mega datacenter verde e a futura ampliação do hub siderúrgico - os dois últimos na ZPE Ceará - reforçam essa evolução.

Embora São Paulo siga relevante, os dados de 2024 indicam um novo eixo industrial no Brasil. Com 10,65% de expansão industrial, o Ceará assume protagonismo e aponta para um modelo mais equilibrado e competitivo.

Fábio Feijó é presidente da ZPE Ceará