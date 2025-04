Incêndios no Ceará: prevenção para reduzir os riscos e prejuízos

Os recentes incêndios registrados no Ceará, incluindo a destruição de fábricas em Maracanaú e uma lanchonete no bairro Meireles, reforçam a necessidade de redobrar a atenção com a segurança contra incêndios. A prevenção é o principal caminho para evitar tragédias, desde medidas básicas até protocolos mais sofisticados, além da necessidade de um seguro que minimize prejuízos caso o pior aconteça.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), entre janeiro e agosto de 2024, foram registrados 350 incêndios em estabelecimentos comerciais no estado. Desses, 266 ocorreram na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), representando 75% do total.

Importante ressaltar que a segurança contra incêndios deve começar com a manutenção adequada das instalações elétricas. Curto-circuitos estão entre as principais causas de incêndios em comércios e indústrias, sendo essencial realizar vistorias periódicas, principalmente em equipamentos antigos. Também é importante evitar sobrecargas nas redes elétricas e garantir que apenas profissionais qualificados realizem instalações e reparos.

Outro fator essencial é a existência de equipamentos de combate a incêndios, como extintores, hidrantes, sprinkler e saídas de emergência devidamente sinalizadas. Infelizmente, muitos estabelecimentos negligenciam esses itens ou não realizam a devida manutenção, comprometendo a segurança em casos de emergência. Treinamentos periódicos com os funcionários também são fundamentais para garantir que saibam agir rapidamente em situações de risco.

Para comércios e indústrias, a adoção de um plano de prevenção e combate a incêndios é obrigatória e deve seguir as normativas do Corpo de Bombeiros. Esses planos incluem saídas de emergência, sinalização adequada e fiscalização constante para garantir que tudo esteja em conformidade.

Além da prevenção, o seguro contra incêndios é um recurso essencial para minimizar prejuízos financeiros caso um acidente ocorra. Empresas e comércios devem considerar a contratação de um seguro adequado, que cubra não apenas os danos estruturais, mas também a reposição de equipamentos e mercadorias perdidas no sinistro.

Os incêndios recentes no Ceará devem servir de alerta para a sociedade sobre a importância da prevenção e do planejamento. Pequenas atitudes diárias e investimentos em segurança podem evitar perdas irreparáveis. Assim, garantir a proteção contra incêndios não é apenas uma questão de responsabilidade, mas de consciência coletiva.

Phillipe Brandão é diretor de negócios da Camed Corretora de Seguros