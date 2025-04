Consignado CLT avança no Ceará

O crédito consignado privado tem se consolidado como uma opção relevante para trabalhadores com carteira assinada (CLT) que buscam soluções de financiamento com condições mais adequadas. Desde sua implementação, mais de 48 mil pessoas já aderiram à modalidade no país, sendo 20.973 somente no Ceará, conforme dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O volume de operações no Estado ultrapassa R$ 110 milhões, colocando o Ceará na 7ª posição no ranking nacional do programa Crédito do Trabalhador.

O modelo se destaca por aliar tecnologia e menores custos operacionais a mecanismos de segurança para as instituições financeiras. Ao permitir que o valor das parcelas seja descontado diretamente da folha de pagamento, o risco de inadimplência é reduzido — o que se reflete em taxas de juros inferiores às do crédito pessoal convencional.

Como especialista, posso afirmar que estamos vivendo um novo capítulo no acesso ao crédito no Brasil, especialmente com a implementação do Crédito Consignado Privado. A contratação digital, feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, eliminou a burocracia e os intermediários, empoderando o trabalhador com mais autonomia e segurança. Agora, ele pode comparar propostas de diferentes instituições financeiras e escolher aquela que melhor atende às suas necessidades — tudo em poucos cliques e com transparência. Adicionalmente, a partir do dia 25 de abril, o trabalhador também terá a facilidade de contratar o Crédito Consignado Privado diretamente pelo canal de atendimento do banco.

No Ceará, de acordo com o Ministério do Trabalho, o valor médio por contrato é de R$ 5 mil, o que indica um uso direcionado a objetivos como quitação de dívidas, investimentos pessoais e necessidades emergenciais. Esses dados reforçam o potencial da modalidade como ferramenta de apoio à gestão financeira dos trabalhadores.

O crescimento do consignado privado aponta para uma tendência de democratização do crédito. Agora, o desafio é ampliar o acesso, promover a educação financeira e garantir que o crédito continue sendo um instrumento de apoio à estabilidade econômica e ao planejamento das famílias brasileiras.