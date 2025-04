Gestão é cuidado

Em tempos de alta demanda por eficiência na saúde, ver clínicas sendo administradas por médicos mostra uma solução promissora. A visão administrativa é essencial para o funcionamento de qualquer instituição, colabora para a saúde financeira, para a geração de empregos, para a prosperidade do negócio e precisa ser incorporada a expertise médica. Porém, junto a isso, é preciso refletir sobre o que realmente sustenta um empreendimento longevo: a experiência do cliente.

Quando um médico assume a gestão de uma clínica, ele não enxerga apenas números, agendas ou relatórios. Ele vê pessoas. Vê histórias de vida, angústias, dúvidas e esperanças que entram pela porta todos os dias. A sensibilidade de quem já esteve ao lado do paciente em situações delicadas – como uma cirurgia, um diagnóstico difícil ou um retorno ansioso após exames – molda uma forma de gestão que prioriza o acolhimento.

Na prática, isso se traduz em fluxos pensados com empatia. Processos que valorizam o acompanhamento constante, não apenas uma consulta pontual. Clínicas com médicos na gestão tendem a criar rotinas que integram as etapas do cuidado: desde o primeiro contato até o pós-operatório, passando por exames, orientações, retornos e escuta ativa.

A gestão médica entende que um exame mal explicado pode gerar mais medo do que alívio, que um retorno adiado pode comprometer um tratamento, que uma cirurgia não começa na sala de operação, mas na confiança construída em cada conversa. É essa visão ampliada, humana e técnica, que torna essas clínicas ambientes de cuidado completo.

Na minha especialidade, a urologia, vejo diariamente como detalhes fazem diferença. O paciente que se sente acolhido volta mais confiante, segue melhor as orientações, vive seu tratamento com mais serenidade. Essa jornada – que não termina na alta médica – precisa de uma estrutura construída com conhecimento clínico e compromisso com o bem-estar.

Clínicas lideradas por médicos não desconsideram os números, mas sabem que por trás de cada dado há uma vida, há uma jornada. E é por isso que, quando se alia gestão eficiente à vivência médica, o resultado é uma experiência mais digna, respeitosa e eficaz para quem mais importa: o paciente.