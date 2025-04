O novo perfil do consumidor online: cliente mais informado, mais exigente, menos paciente

O comportamento do consumidor mudou radicalmente com o avanço do digital. Hoje, o cliente chega mais preparado, com acesso fácil à informação, cercado por campanhas de marketing, anúncios, promoções-relâmpago e infinitas opções de escolha.

Ele já pesquisou, já comparou, já entendeu o que quer. E é justamente por isso que se tornou mais exigente

e, ao mesmo tempo, menos paciente.

Esse cliente não tem tempo, nem interesse, em abordagens genéricas. Passa o dia recebendo mensagens automáticas, ligações de operadoras e ofertas que sequer

mencionam seu nome. Ele já aprendeu a ignorar o que não se conecta com a sua realidade. E é aí que muitas empresas perdem grandes oportunidades.

No ambiente online, onde tudo acontece com velocidade, a abordagem precisa ser pensada com estratégia. Tratar o cliente pelo nome é o mínimo. Isso mostra atenção, humaniza o contato e tira sua marca da vala comum dos envios em massa.

Na sequência, é fundamental que haja um motivo de verdade para iniciar o diálogo. Se você só chama para vender, perde valor. A conversa precisa ter uma intenção que faça sentido para aquele cliente, seja uma recomendação baseada no histórico dele, uma novidade que combine com seu perfil, uma ação específica pensada para o momento certo.

A venda precisa ser consequência, não ponto de partida. Por fim, cada interação precisa estimular o engajamento. Ao invés de terminar uma mensagem com um “qualquer coisa, estou à disposição”, finalize com uma pergunta que convide à resposta. Algo que provoque curiosidade, interesse, ou, no mínimo, a vontade de continuar a conversa.

O consumidor mudou. A forma de vender também precisa mudar. Se ele está mais consciente, você precisa estar mais intencional. Isso significa abandonar os antigos scripts, parar de replicar mensagens que servem para todos, e começar a estudar melhor quem está do outro lado da tela.

Quem ignora esse novo cenário, segue sendo apenas mais uma notificação ignorada no meio de tantas. Já quem entende a transformação do consumidor, se destaca e vende mais, porque conecta de verdade. Nesse novo mercado, não vence quem insiste, vence quem entende.