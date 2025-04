O Protagonismo da Contabilidade na Construção do Futuro

Por muitos anos, fomos os profissionais que atuavam nos bastidores, garantindo que tudo funcionasse com precisão, ética e responsabilidade. Hoje, com orgulho e reconhecimento, vejo a classe contábil ocupar o espaço de protagonismo que sempre mereceu.

Vivemos um momento em que a sociedade começa a compreender a verdadeira dimensão do nosso trabalho. O contador deixou de ser apenas o responsável por balanços e declarações. Tornou-se peça-chave na gestão, na tomada de decisões estratégicas, na governança pública e privada e, mais recentemente, na construção de políticas públicas. O papel do contador foi ampliado e, com isso, a relevância da profissão em diversas áreas.

Prova disso é a inédita e fundamental participação da classe contábil na discussão da Reforma Tributária — um marco histórico que simboliza não apenas um novo momento político e econômico, mas também o amadurecimento da nossa representatividade. Pela primeira vez, estamos contribuindo de forma ativa na construção de uma legislação que impacta diretamente o presente e o futuro do país. Nosso envolvimento tem sido crucial para moldar o cenário tributário do Brasil e promover um sistema mais justo e eficiente.

Tenho imenso orgulho de fazer parte dessa história. Mais ainda, tenho orgulho de pertencer a uma categoria que, mesmo diante de tantos desafios, segue firme em seu propósito de servir à sociedade com transparência, competência e dedicação. A contabilidade está mais viva do que nunca, inovando e se adaptando às mudanças, mas sempre mantendo o compromisso com os princípios que a sustentam.

Que possamos seguir avançando com união, consciência do nosso valor e coragem para ocupar cada vez mais espaços de liderança. Que sejamos ouvidos, respeitados e lembrados como os profissionais que constroem a base sólida de qualquer projeto de desenvolvimento e progresso social.

Parabéns a cada contador e contadora que diariamente transforma conhecimento em impacto real. A contabilidade é — e continuará sendo — protagonista, como nunca antes.