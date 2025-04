A Semana Santa é um período de profunda importância no calendário católico. Ainda ontem, na Sexta-Feira Santa, celebrou-se a morte de Jesus Cristo, crucificado entre dois ladrões; neste Sábado Santo, vivencia-se um momento de silêncio e reflexão, e no Domingo de Páscoa, comemora-se a ressurreição, símbolo da vitória da vida sobre a morte. Esses ritos representam o amor a Deus e ao próximo, convidando-nos à oração e à introspecção em um mundo marcado por desafios, desigualdades e incertezas, que tanto necessita retornar às palavras do Senhor.

Vivemos tempos difíceis, em que a violência, o preconceito e a intolerância imperam. Nas famílias, muitos jovens perdem o respeito pelos mais velhos e buscam refúgio nas drogas, iludindo-se com falsas soluções para seus problemas. Outros, em meio à desestruturação, cometem atos extremos, ferindo inocentes e a si próprios.

Infelizmente, para muitos, a Semana Santa tornou-se apenas uma referência do passado, mantida pela tradição, mas esvaziada de seu real significado. O fervor cristão parece se dissipar, e há jovens que sequer compreendem a importância desse período. Se não houver uma conscientização mais intensa e bem direcionada, corre-se o risco do esquecimento dessa celebração tão essencial para a fé cristã.

Que nesta Quaresma, nossas orações nos conduzam à abertura do coração para receber Jesus ressuscitado. Que a chama da fé e da esperança permaneça viva em nossos lares, iluminando nossos caminhos e fortalecendo nossos valores!

Antônio Cruz Gonçalves é empresário