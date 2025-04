Pacto Cearense pela Primeira Infância: o começo de tudo é da conta de todos

Nos primeiros anos de vida, entre o nascimento e os seis anos de idade, o ser humano experimenta um período de desenvolvimento acelerado e único. É nessa fase que se formam as bases para a saúde, a aprendizagem, o comportamento e o bem-estar ao longo de toda a vida. Investir na primeira infância é, portanto, investir no futuro de cada indivíduo e de toda a sociedade.

É com essa convicção que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará se une a outras instituições e à sociedade civil para lançar o Pacto Cearense pela Primeira Infância. Mas o que o Tribunal de Contas tem a ver com esse tema? A resposta é simples: o TCE Ceará tem a missão de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, garantindo que sejam utilizados de forma eficiente e eficaz para o bem da população. E não há investimento mais estratégico do que aquele que se faz na primeira infância.

O Pacto Cearense pela Primeira Infância é um movimento que busca criar uma corrente de atenção em torno das políticas públicas voltadas para essa fase da vida. Queremos mobilizar gestores públicos, empresas, organizações sociais, famílias e todos os cidadãos para que se engajem na promoção do desenvolvimento infantil. Acreditamos que, juntos, podemos construir um Ceará mais justo e igualitário para as nossas crianças.

O Pacto se propõe a sensibilizar e mobilizar a sociedade sobre a importância da primeira infância; promover a articulação entre os diferentes setores e atores envolvidos na área; fortalecer as políticas públicas voltadas para a primeira infância; monitorar e avaliar os resultados das ações implementadas. Para que o Pacto alcance seus objetivos, é fundamental o engajamento de todos.

Junte-se a nós no Pacto Cearense pela Primeira Infância e seja parte ativa na construção de um futuro mais justo e promissor. “Vamos lá fazer o que será”.

Rholden Queiroz é presidente do TCE Ceará