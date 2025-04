Construir e dignificar: a habitação como prioridade

A gestão pública também é feita de números. É o que vira notícia, gera elogio, confere visibilidade. Até aqui, em 100 dias de governo, foi necessário um planejamento dedicado que custou horas de sono, muita reunião exaustiva precisou acontecer, muita poeira de construção lustrou o sapato. Mas esta foi a missão que assumi quando o prefeito Evandro Leitão me designou para a tarefa de fazer da habitação uma ferramenta de transformação de vidas.

Com a porta do gabinete aberta para dialogar e canteiros de obra sempre na agenda, garantimos contratos para a construção de quase 2.400 moradias em parceria com o programa Minha Casa, Minha Vida, avançamos com as melhorias habitacionais do projeto Casa Digna - serão 350 unidades neste início -, e temos mais de 40 mil famílias em processo de regularização fundiária do Papel da Minha Casa, para emoldurar e pregar na parede a posse definitiva do lar.

A habitação popular é uma das tarefas mais sensíveis e urgentes da gestão pública e precisa ser prioridade, ocupar o centro das discussões. Não se trata apenas de erguer paredes, mas de reparar dívidas históricas. Em Fortaleza, onde a desigualdade ainda marca a paisagem, cada tijolo assentado no Residencial Lagoa do Urubu, cada banheiro construído em casa carente na Comunidade Marrocos, cada título de propriedade entregue nas mãos de quem nunca teve segurança jurídica, é um passo rumo a uma cidade mais justa.

Devolver a dignidade do nosso povo exige mais que projetos de engenharia: demanda escuta, zelo pela história de comunidades e a coragem de enfrentar muitos anos de invisibilidade. E neste terreno, há muito trabalho pela frente para garantir que os sonhos de milhares de famílias continuem vivos e sejam a realidade de uma cidade que olha nos olhos e tem calos nas mãos por lutar junto.

Cada dia, dos 1.461 disponíveis nos próximos quatro anos, são fundamentais para refazer pontes que nos levam ao encontro. Temos a convicção que a Habitafor está no caminho certo na emoção da Dona Vânia - que cavou o esgoto da casa com as próprias mãos - ao revisitar a casa agora reformada; na esperança da Dona Maria de Lourdes em receber uma moradia novinha; na força e na garra da Dona Gorete para garantir o documento do seu lar, assinado e registrado em cartório.

Os números marcam metas, contam casas, medem investimentos - mas não registram o tamanho da conquista de quem voltou a sorrir dentro do próprio lar. Nossa verdadeira missão é essa: transformar estatísticas em histórias, projetos em pertencimento, e dedicação em dignidade. A habitação voltou a ser prioridade de Fortaleza.

Jonas Dezidoro é secretário da Habitafor