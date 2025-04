E se chover, você corre?

Não é segredo para ninguém que a prática da corrida de rua proporciona inúmeros benefícios à saúde, como a melhora do condicionamento físico, redução do estresse e fortalecimento do sistema cardiovascular, tanto é que o esporte tem conquistado cada vez mais adeptos em Fortaleza e em todo o Ceará. No entanto, é preciso responsabilidade, sensatez e muita atenção antes de iniciar a prática.

Correr nos dias de chuva, principalmente, requer cuidados redobrados para o percurso, pois os desafios aumentam consideravelmente. É recomendável evitar locais com acúmulo de água e superfícies escorregadias, como calçadas de pedra ou asfalto liso. Sim, a superfície molhada reduz o atrito entre o calçado e o solo, tornando as quedas mais frequentes. Além disso, buracos e desníveis podem ficar encobertos pela água, elevando os riscos de torções e outras lesões ortopédicas. Se for o caso, recalcule a rota.

A corrida de rua exige preparo, especialmente quando os elementos naturais adicionam desafios extras. O fortalecimento muscular pontuo como prioritário pois ele é fundamental para evitar lesões, especialmente nas articulações dos joelhos e tornozelos, que são bastante exigidas durante a atividade. O aquecimento antes do treino torna-se ainda mais importante nos dias de chuva. Movimentos dinâmicos e exercícios de mobilidade articular preparam o corpo para os desafios da corrida.

Outro ponto de atenção é a temperatura do corpo. Sob a chuva, há uma maior perda de calor, o que pode levar a cãibras musculares, comprometendo a performance e aumentando o risco de acidentes. A escolha do calçado e da roupa também faz toda a diferença. Tênis com solado antiderrapante é o ideal. Vestir roupas leves e de secagem rápida ajudam a manter a temperatura corporal estável.

Para quem pratica o esporte e não fica nenhum dia sem correr, a chuva pode até ser um convite para testar os limites, mas respeitar os sinais do corpo e adotar medidas preventivas é essencial para garantir que a paixão pela corrida não se transforme em um pesadelo.

Plínio Linhares é médico ortopedista