Você lidera com foco na solução de problemas reais?

No dia a dia das empresas que trabalhamos ou lideramos, nos deparamos com diversas situações que nos trazem preocupação, como faltas de colaboradores, recebimentos de clientes que não efetivados, compromissos importantes que são cancelados, entre outros inúmeros casos. Nesse contexto, costumamos falar: “tenho vários problemas para resolver”, ou “todo dia resolvo vários problemas”. Mas será que está correto falarmos dessa forma?

Para responder, é preciso entender o conceito real de problema. Imagine uma empresa com faturamento de R$ 100 mil/mês que deseja atingir R$ 120 mil/mês no próximo ano. O problema, nesse caso, é a diferença entre o resultado atual e o desejado — R$ 20 mil/mês. Portanto, só existe um problema quando há um resultado definido a ser alcançado e validado por todos os envolvidos.

Mas por que é importante compreender este conceito? Simplesmente porque isso é a base da gestão! Fazer gestão é basicamente resolver problemas constantemente, ou seja, de forma sistemática, definir resultados a serem alcançados e construir as ações necessárias para este objetivo. Isso significa que, em uma empresa com uma boa gestão, todas as ações realizadas existem especificamente para atingir um ou mais resultados desejados.

O que acontece em muitas empresas, porém, é o oposto. Processos são implantados e tarefas são executadas sem clareza de qual resultado se espera. Nesses casos, não se pode dizer que problemas estão sendo resolvidos — apenas rotinas sendo cumpridas ou imprevistos sendo tratados.

Se você é gestor e quer elevar sua liderança, precisa entender: só está resolvendo um problema quando suas ações estão ligadas a um objetivo claro.

A resolução de problemas, na prática, envolve sete etapas:

1. Definição de indicadores de desempenho para cada função;

2. Estabelecimento de metas para esses indicadores;

3. Escolha dos focos de atuação com base na análise atual;

4. Identificação das causas que impedem o alcance das metas;

5. Elaboração de ações para eliminar essas causas;

6. Acompanhamento das ações para checar sua efetividade;

7. Revisão ou padronização das ações, conforme os resultados obtidos.

Portanto, resolver problemas vai muito além de apagar incêndios. É um processo com método e clareza. E dominá-lo é o que diferencia um gestor comum de um líder com gestão de verdade.