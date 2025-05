Conhecimento além da formação jurídica

Durante muito tempo, acreditou-se que bastava ao advogado dominar a lei, os códigos e a jurisprudência para ter sucesso. A faculdade ainda entrega esse pacote clássico que envolve doutrina, teoria e técnica. Mas o cenário mudou. O mundo está mais complexo, os negócios mais dinâmicos e as relações humanas, mais imprevisíveis. Hoje, quem busca se destacar no Direito precisa ir além da formação tradicional.

É aí que entra o conhecimento multidisciplinar. Estudar marketing, compreender o funcionamento de uma empresa, saber como um empresário pensa ou como um gestor toma decisões. Dominar apenas a linguagem jurídica já não é suficiente. É necessário saber traduzir o Direito para a realidade de cada cliente — e isso exige vocabulário novo, sensibilidade para o contexto e uma escuta mais ativa.

Essas habilidades não são apenas detalhes. São o centro de uma atuação segura, tanto no campo judicial quanto nas negociações. Lembro de um jovem advogado, brilhante na teoria, mas visivelmente desconfortável em uma reunião com empreendedores. Falava com precisão sobre cláusulas e riscos legais, mas não compreendia os termos do mercado, nem as expectativas práticas de quem estava do outro lado da mesa. Foi ali que percebeu que não basta saber o Direito. É preciso saber onde, como e para quem aplicá-lo.

O advogado do século XXI é mais do que técnico — é também analista, estrategista e comunicador. Precisa entender o impacto de uma decisão jurídica na saúde financeira de uma empresa. Precisa dialogar com o cliente no idioma dele, seja no balcão da padaria, na sala do investidor ou em uma audiência.

O Direito é a base. Mas o que constrói a ponte entre o advogado e o sucesso é o conhecimento além da lei. Um profissional que entende de negócios, de pessoas e de comunicação jamais estará fora do jogo, pois no tribunal, na negociação ou na vida, quem sabe mais, anda mais longe. E esse é o novo perfil da advocacia que transforma.