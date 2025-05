Boa sorte a Leão XIV !

Vivemos num mundo convulsionado pelas guerras e desigualdades, pelos dramas humanos de toda ordem, desafiando a Igreja Católica a - como pregou o Papa Francisco - construir pontes, ao invés de erigir muros. É diante deste contexto complexo, angustiante e desafiador que se depara o norte-americano Robert Francis Prevost (1955-), agora eleito papa Leão XIV. Ele, a julgar pelo seu primeiro discurso diante dos fiéis, na Praça de São Pedro, deverá levar à frente a prática de seu antecessor. Terá, portanto, uma missão importante a cumprir. Nascido num país de maioria predominantemente protestante, Leão XIV é profundo conhecedor da teologia e teve, ao longo de sua vida eclesiástica, larga convivência com o povo latino-americano, por seu trabalho em cidades como Piura e Chiclayo, no Peru.

Sua opção pelo nome de Leão XIV mostra sua admiração pela atuação do papa Leão XIII, no início do século XX, através de sua encíclica Rerum Novarum (“Das Coisas Novas”, em português), de forte doutrina social e intermediária histórica entre o surgimento da Revolução Industrial e o avanço da luta dos trabalhadores por seus direitos, na primeira metade do século passado. A escolha do novo Sumo Pontífice recebeu elogios entusiásticos de líderes políticos e, em especial, dos católicos de todo o mundo. No seu primeiro pronunciamento, a bênção Urbi et Orbi (À Cidade e ao Mundo), Leão XIV – eleito no quarto escrutínio pelo Colégio dos Cardeais – pediu a união dos fiéis, agradeceu o legado de Francisco e se emocionou em meio à calorosa recepção que teve.

Entre outras frases marcantes, destacou que “o mal não prevalecerá” , diante do amor de Deus por todos. Acrescentou ainda que o mundo carece da luz de Jesus Cristo , que “a humanidade precisa dEle como a ponte entre Deus e o amor”. Conclamou todos à construção de um diálogo perene, buscando o objetivo comum para que sejamos “um único povo sempre em paz”. Deu sinais de continuidade à postura e às atitudes concretas de misericórdia e humildade defendidas por Francisco. “Necessitamos ser, juntos, uma Igreja missionária, que constrói pontes e diálogos, pronta para receber, de braços abertos, todos os que precisam de caridade, presença, diálogo e amor”, assinalou. Sua longa experiência como bispo no Peru, país de onde é também cidadão, conhecendo de perto as carências daquele povo, levou-o a saudar, em especial, a diocese de Chiclayo.

Ao final, pediu a intercessão da Virgem Maria e dos santos apóstolos junto ao Senhor, concedendo sua bênção a todos. Como disse no início, Leão XIV terá pela frente a difícil tarefa de manter a Igreja na linha preconizada pelo pontífice que o precedeu: de unidade, simplicidade, de aproximação com os que mais sofrem as injustiças sociais. Que a Santíssima Trindade o ilumine e fortaleça nesse caminho. Boa sorte a Sua Santidade!