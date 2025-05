Segurança no trânsito é responsabilidade de todos

O mês de maio traz um alerta que não pode ser ignorado: o Maio Amarelo. A campanha tem como missão conscientizar a sociedade sobre a importância da segurança no trânsito e a necessidade urgente de reduzir o número de acidentes e vítimas. É um chamado à responsabilidade coletiva que deve ecoar ao longo de todo o ano, não apenas nesse período simbólico.

No Ceará e em todo o Brasil, os dados sobre acidentes seguem alarmantes. O excesso de velocidade, a combinação de álcool e direção, o uso do celular ao volante, a falta de manutenção dos veículos e o desrespeito às leis continuam entre as principais causas de tragédias. A imprudência cobra um preço alto, muitas vezes irreversível: a vida de pais, filhos, amigos, colegas de trabalho e até de desconhecidos. São vidas interrompidas por falhas evitáveis, por escolhas erradas e comportamentos que poderiam ser transformados com mais informação, educação e empatia.

A educação é um dos pilares fundamentais na construção de um trânsito mais seguro. O processo de formação de condutores deve ir além da técnica: é essencial desenvolver a consciência coletiva, a responsabilidade no trânsito e a capacidade de lidar com imprevistos. Autoescolas comprometidas com a qualidade do ensino contribuem diretamente para a redução de acidentes ao preparar motoristas mais atentos, éticos e preparados para agir com prudência nas vias.

Mas a responsabilidade não é apenas do motorista. Pedestres, ciclistas, motociclistas, passageiros, gestores públicos e toda a sociedade têm papel fundamental na construção de um trânsito mais humano. Ruas bem sinalizadas, fiscalização eficiente, campanhas contínuas, estrutura para deslocamentos seguros e investimentos em mobilidade urbana são medidas indispensáveis.

O Maio Amarelo nos convida a mudar atitudes, a refletir sobre nossas escolhas e a assumir um compromisso com a vida. A mudança começa com cada um de nós. Respeito, empatia e atenção salvam vidas. A vida pede passagem — e merece que a gente pare, pense e aja com consciência e responsabilidade.