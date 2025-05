Onze anos de Adconce!

Em 2025, celebramos 11 anos da fundação da Adconce, uma trajetória marcada por trabalho, dedicação e compromisso com a profissionalização do setor condominial no Ceará. Hoje, a associação se consolida como referência em um mercado que reúne mais de 6 mil condomínios, abriga cerca de 1,2 milhão de moradores e movimenta entre 30 e 40 mil empregos diretos e indiretos.

Desde o início, nossa missão tem sido valorizar empresas idôneas, promover boas práticas de gestão e garantir a qualidade e a segurança nos serviços prestados aos condomínios. Atuamos com foco no fortalecimento do setor, defendendo a contratação de empresas sérias e a valorização dos profissionais, com a convicção de que a qualidade deve estar sempre acima do critério puramente financeiro.

Nossa visão segue firme: construir uma Adconce cada vez mais plural, engajada e representativa. A pluralidade é a força que nos impulsiona a dialogar com diferentes vozes, ouvir nossos associados e desenvolver soluções conjuntas para os desafios do mercado. Acreditamos que somente com participação ativa e colaboração mútua podemos alcançar resultados duradouros.

Neste novo ciclo, reforçamos nosso compromisso com o crescimento e a modernização da entidade. A recente atualização do estatuto social, que tornou mais ágil o processo de adesão de novos associados, é uma das medidas concretas adotadas para tornar a Adconce ainda mais forte e inclusiva. Avançamos também em iniciativas como o combate à informalidade, a criação de campanhas educativas e a implementação de um selo de qualidade — que será símbolo de excelência para o setor condominial cearense.

A Adconce nasceu para ser protagonista na transformação do mercado condominial, e essa missão permanece viva e renovada. Com união, diálogo e inovação, enfrentaremos os desafios do presente e abriremos caminho para as oportunidades do futuro. Tenho plena confiança de que, com o engajamento de todos, a Adconce continuará crescendo, consolidando sua liderança e deixando um legado positivo para o setor e para a sociedade.