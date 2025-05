Saúde do quadril em mulheres ativas

Boa notícia: a prática regular de esportes e atividades físicas tem se tornado cada vez mais comum entre mulheres de todas as idades. Porém, com o aumento da demanda física, cresce também a necessidade de compreender e prevenir lesões musculoesqueléticas, incluindo as do quadril, uma das articulações mais complexas e exigidas durante os movimentos.

No mês em que celebramos o Dia Internacional da Saúde da Mulher (28 de maio), a Sociedade Brasileira do Quadril - SBQ alerta para os cuidados com o quadril feminino. Entre as lesões estão a síndrome do impacto femoroacetabular, lesões laborais, tendinopatias e bursopatias dos glúteos, especialmente em quem pratica corrida, dança, crossfit ou ciclismo sem preparo adequado.

A SBQ destaca que, em média, 15% das lesões ortopédicas associadas à prática esportiva envolvem o quadril. Fatores como anatomia pélvica, flutuações hormonais, menor massa muscular e maior mobilidade articular tornam o público feminino mais propenso a esses problemas. Atividades como corrida, dança, crossfit e ciclismo, quando realizadas sem preparo adequado, também elevam o risco. Dor na virilha, no glúteo ou na lateral do quadril, além de limitação de movimento, são sinais de alerta.

Outros agravos de saúde relevantes são as fraturas na região do quadril. Estudos recentes apontam que, no Brasil, o número destas fraturas deve quadruplicar até 2050, saltando de 50,5 mil para 199,1 mil casos. Um crescimento expressivo, diretamente relacionado ao envelhecimento da população, com destaque para o aumento da incidência entre mulheres pós-menopáusicas, grupo mais vulnerável à osteoporose.

Diante desse cenário, a SBQ reforça a importância da prevenção, com foco na prática segura de atividades físicas, fortalecimento muscular e cuidados médicos regulares. Promover consciência sobre a saúde do quadril é essencial para garantir mobilidade e qualidade de vida em todas as fases das mulheres.

Com atuação institucional sólida, a entidade apoia profissionais da saúde por meio de educação continuada, diretrizes atualizadas e pesquisa científica de excelência, apoiando médicos - especialistas em quadril - com informações baseadas em evidências, contribuindo diretamente para o incentivo de práticas seguras e a valorização da qualidade de vida.