Ao longo de mais de 37 anos atuando no comércio exterior, presenciei muitas transformações. Os mercados mudaram, as tecnologias evoluíram, os fluxos logísticos se reinventaram — mas uma figura continua essencial: o despachante aduaneiro.

Esse profissional é, na prática, o elo invisível que conecta o Brasil ao mundo. É quem garante que mercadorias cruzem fronteiras de forma segura, legal e eficiente. Atuando nos bastidores, longe dos holofotes, o despachante é parte fundamental da engrenagem que movimenta bilhões de reais todos os anos.

Pouca gente imagina o que acontece entre o embarque de uma carga e a sua chegada ao destino. Cada etapa desse processo passa, inevitavelmente, pelo despachante aduaneiro. Cabe a ele interpretar normas complexas, classificar mercadorias, dialogar com a Receita Federal, atender exigências de órgãos anuentes, acompanhar vistorias e, sobretudo, evitar prejuízos decorrentes de falhas nos trâmites.

O comércio exterior exige precisão. Um erro de classificação, a ausência de um documento ou o desconhecimento de uma exigência específica pode acarretar dias de atraso e multas significativas. Por isso, o trabalho do despachante vai muito além da burocracia: ele antecipa riscos, orienta as empresas e busca as soluções mais rápidas e vantajosas para cada operação.

Com o avanço da digitalização, esse papel se tornou ainda mais estratégico. Hoje, é preciso dominar não apenas a legislação, mas também ferramentas tecnológicas, processos logísticos e o cenário internacional em constante mudança.

A atuação do despachante aduaneiro impacta diretamente a balança comercial brasileira. Ao facilitar a exportação de minérios, alimentos e produtos industrializados, ou a importação de maquinários, insumos e mercadorias — especialmente com o crescimento do e-commerce —, estamos contribuindo ativamente para o funcionamento da economia.

Tenho orgulho de pertencer a uma profissão que, mesmo silenciosa, tem um papel decisivo no desenvolvimento do país. Somos protagonistas de uma cadeia que não pode parar.