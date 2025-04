A Filosofia de Mao Zedong e sua Presença nas Decisões Atuais de Xi Jinping

A filosofia política de Mao Zedong, conhecida como maoísmo, é uma interpretação específica do marxismo-leninismo adaptada à realidade chinesa do século XX. Um dos pilares do pensamento de Mao é o conceito de contradições, particularmente a distinção entre “contradições entre o povo” e “contradições entre inimigos”, que continua a influenciar o modo como a liderança chinesa lida com disputas internas e externas.

Mao defendia a independência econômica e tecnológica da China, rejeitando a submissão a potências estrangeiras. Essa visão moldou uma tradição de resistência a pressões externas que permanece viva no governo de Xi Jinping. Para Mao, a construção do socialismo exigia soberania e autossuficiência, ideias que hoje se manifestam nas estratégias de Xi para enfrentar a guerra comercial com os Estados Unidos.

No cenário atual, a guerra comercial tem sido encarada pelo governo de Xi Jinping não apenas como uma disputa econômica, mas como uma luta pela preservação da soberania chinesa diante do que é percebido como contenção estratégica por parte dos EUA. A resposta chinesa à imposição de tarifas, sanções e restrições tecnológicas revela traços do pensamento maoísta ao adotar uma postura de resistência, reforço da economia interna e busca pela autossuficiência tecnológica – evidenciada nas políticas de dual circulation e no fortalecimento de cadeias produtivas locais.

Além disso, Xi Jinping recupera elementos simbólicos da era maoísta ao enfatizar a necessidade de disciplina interna e unidade nacional frente a ameaças externas. Essa retórica se alinha à tradição maoísta de transformar desafios externos em catalisadores para a consolidação do poder interno e para o avanço de uma agenda nacionalista. Portanto, os princípios fundamentais do pensamento de Mao Zedong são parte da forma como Xi Jinping enfrenta a competição estratégica com os Estados Unidos. A filosofia maoísta é parte da base ideológica para decisões que visam reposicionar o país como uma potência autônoma e influente no sistema internacional.