Energia solar: uma luz no fim do túnel para o campo cearense

A crise energética vivida por produtores rurais do Vale do Curu, no Ceará, escancara um problema estrutural que vai muito além das quedas constantes de energia: trata-se de uma dependência histórica de um sistema que, em muitos casos, simplesmente não chega onde é mais necessário. Em áreas afastadas, onde a produção agrícola exige irrigação e funcionamento constante de equipamentos, a precariedade da rede elétrica tem limitado o crescimento e endividado quem vive da terra.

Diante desse cenário, as soluções em energia solar surgem não apenas como uma alternativa viável, mas como um verdadeiro alívio para quem já não vê saída. Os sistemas off-grid, por exemplo, têm permitido que agricultores irriguem plantações inteiras sem depender da concessionária. É a tecnologia assumindo um papel social importante, garantindo dignidade e autonomia a quem antes vivia refém das oscilações e das tarifas abusivas.

É natural que haja desconfiança inicial diante de uma proposta nova, especialmente no campo, onde a tradição ainda dita muito do ritmo de mudança. No entanto, a adesão crescente dos produtores mostra que eficiência e economia falam mais alto. Quando se vê na prática o que significa reduzir custos e manter a produção estável, a resistência dá lugar ao investimento — e, com isso, à esperança de dias melhores.

Mais do que uma alternativa energética, a energia solar representa um movimento de transformação na forma como enxergamos o desenvolvimento rural. A descentralização da produção de energia possibilita que o pequeno produtor cresça sem depender de promessas ou obras que demoram a chegar. Com o avanço das tecnologias de armazenamento, como as baterias de lítio, o campo pode sonhar, de fato, com autonomia energética.

É preciso que políticas públicas acompanhem esse avanço. Incentivar financeiramente a instalação de sistemas solares em propriedades rurais não é apenas uma questão ambiental ou econômica — é uma decisão estratégica para garantir segurança alimentar, desenvolvimento regional e justiça social. Se há uma luz no fim do túnel para o campo cearense, ela definitivamente vem do sol.