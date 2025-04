Que construamos pontes!

Nestes tempos em que ainda vivemos o luto pela perda do Papa Francisco, é preciso lamentar a intolerância e o desrespeito de alguns para com a memória de Sua Santidade. Jorge Mario Bergoglio, desde o início de seu pontificado, expressou o desejo de aproximar a Igreja Católica dos que por muito tempo ficaram distantes dela: os migrantes, os refugiados, os homossexuais e outros excluídos. A pregação papal, sob Francisco, não se limitou apenas a discursos ou encíclicas, mas principalmente a atitudes concretas de respeito, de acolhimento aos marginalizados. Mas, infelizmente, no Brasil, onde resistem um radicalismo e uma polarização absurdos, notadamente na seara política, há pessoas que insistem em misturar as coisas, ofendendo e agredindo gratuitamente o pontífice.

Quando da morte do papa, uma certa vereadora de Porto Alegre chegou a dizer, em sua atrofiada visão da realidade, confundindo levianamente política com religião, que tal fato significava uma “limpeza espiritual” e que “Deus está agindo e tudo o que é falso, com o tempo, será derrubado”. A manifestação de Mariana Lescano (PP/RS), se encontrou abrigo entre os que partilham de seu pensamento desrespeitoso, também recebeu críticas de eleitores que não concordaram com suas palavras.

Em Brasília, outro ato infeliz partiu do deputado federal Gustavo Gayer (PL/GO), considerado de extrema direita e que, utilizando-se de imagens do Francisco e da tecnologia da inteligência artificial, quis fazer piada com a partida do papa. No caso, objetivando atingir o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por decisões que têm desagradado o espectro político com o qual se alinha, colocou o rosto do ministro sobre a imagem original de Francisco, conquistando o repúdio de seus apoiadores. Muitos chegaram a comentar que não concordavam com a atitude do parlamentar, até porque, mesmo entre seus simpatizantes, encontram-se eleitores católicos que têm apreço pela figura do pontífice. Fatos assim, que devem ter ocorrido em outros pontos do país, mostram bem o quanto são atuais as palavras de Francisco, que repetidamente exortou todos a construírem pontes, e não muros, implorando pela paz e convidando-os à sensatez do diálogo.

Na homilia que precedeu o funeral do papa, o cardeal italiano e decano Giovanni Battista Re enfatizou os esforços despendidos por Francisco na luta pela paz e o combate às guerras que abalam o mundo. No Brasil de nossos dias, o pensamento retrógrado e discriminatório de certas pessoas realmente deve ser combatido. Como disse o papa, é preciso que construamos pontes, ao invés dos muitos muros que ainda precisam ruir por todo o planeta, visando a construção de uma sociedade de paz e respeito coletivo.