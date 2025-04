Abril Azul e os direitos dos autistas

Abril é o mês dedicado à conscientização sobre o autismo, uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a luta por direitos e inclusão é uma prioridade, especialmente no que diz respeito aos benefícios previdenciários, sendo fundamental que a sociedade esteja informada sobre as garantias legais que asseguram tal acesso.

Nesta perspectiva, autistas têm direito a diversos recursos previdenciários que visam assegurar uma vida digna e com qualidade. Um dos principais é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), programa destinado a pessoas com deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, e cuja renda familiar per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo.

Em determinadas situações o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também prevê a aposentadoria por invalidez, caso o cidadão com autismo não consiga exercer suas atividades laborais. Para se aposentar nestas condições, é necessário requerer laudos médicos que comprovem a gravidade da deficiência.

A Lei Brasileira de Inclusão, nº 13.146/2015, garante direitos fundamentais aos autistas, como o acesso à educação, saúde e assistência social. O conhecimento, entretanto, é o primeiro passo para a construção de um mundo mais justo e igualitário, onde todos possam ter suas necessidades atendidas e seus direitos respeitados.