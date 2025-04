A guerra comercial de Trump

A política protecionista de Donald Trump tem provocado impactos significativos na economia global. A média das tarifas de importação dos EUA aumentou de 2,5% em 2017 para 13,8% em 2025. Esse aumento representa o maior nível desde 1939, conforme estimativas da Tax Foundation.

As tarifas impactam em quase US$ 3 trilhões o fluxo comercial global, segundo a Moody's. Antes delas, o crescimento global estava em torno de 3,6% ao ano. Após essas medidas, a OCDE reduziu suas projeções de crescimento global para 3,1% em 2025 e 3,0% em 2026.

A OMC alertou que as tensões comerciais entre os EUA e a China poderiam reduzir o comércio bilateral em até 80%, afetando gravemente a economia global.

As tarifas aumentaram os custos de insumos e bens de consumo, gerando pressão inflacionária. Estimativas do Goldman Sachs indicam que os preços de itens de origem chinesa podem aumentar entre 2% e 10% nos EUA e que os EUA perderam cerca de 245 mil empregos como resultado direto dessa política.

Este cenário de incertezas chega, por estas semanas, ao limite do imponderável quando os EUA impõem tarifas à China de até 245%. Estas barreiras colocam um teto que bloqueia o comércio entre as duas maiores potências econômicas. Qual é o risco? Uma dissociação da economia global: o mundo seria dividido entre dois mercados. Qual seria o impacto disso? O colapso da economia mundial. A previsão é de que, se a guerra tarifária continuar, ela geraria uma queda de 7% do PIB do planeta.

Em face das ameaças americanas, a China convocou o Conselho de Segurança da ONU para denunciar Trump por intimidação. Isto significa que Pequim não está tratando o caso como uma questão de guerra comercial, mas de ataque à estabilidade das relações mundiais.

O presidente do FED, Jerome Powell, avaliou que as tarifas do Trump foram significativamente maiores que as previstas. E que elas podem significar inflação e redução do crescimento econômico. Esta declaração fez cair as bolsas em Wall Street. Aumento dos juros, por sua vez, significam segurar a inflação, sua redução, a manutenção do emprego.

Ao fim, resta a esperança chinesa de que é necessário sobreviver a Trump e a dos EUA, que é a de se livrar dele.