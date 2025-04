Páscoa: muito além dos ovos de chocolate

A Páscoa é, sem dúvida, o coração da fé cristã. Mais do que um feriado repleto de doces e coelhinhos, essa data carrega um significado profundo: a ressurreição de Jesus Cristo e a renovação da esperança. No entanto, ao longo do tempo, muitos dos símbolos populares foram reduzidos a elementos puramente comerciais, o que de alguma medida, ofusca a essência da celebração.

É claro que ovos de chocolate e coelhos fazem parte do imaginário infantil, mas devemos sempre deixar claro o real significado desses símbolos. O ovo, por exemplo, representa o início de uma nova vida, enquanto o coelho, com sua fertilidade, simboliza a renovação. São simbologias que, dentro do contexto cristão, fazem total sentido quando conectadas à vitória de Cristo sobre a morte.

Estamos transmitindo isso às novas gerações? Ensinar as crianças sobre o verdadeiro sentido da Páscoa vai além desses símbolos comerciais. A ressurreição de Jesus é um convite à renovação da esperança e ao fortalecimento da fé. A prática da oração desde a infância é uma poderosa ferramenta para aprofundar essa compreensão. Rezar ajuda a criança a desenvolver uma relação próxima com Deus, aprendendo a confiar e a reconhecer Seu amor.

Neste tempo especial, as famílias podem incentivar momentos de oração simples, como agradecer pela vida nova em Cristo, pedir força para superar desafios e rezar pela paz e união. A luz do Cristo ressuscitado deve invadir os corações e uma prece simples é o primeiro passo: "Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser e permanece em nós! Amém."

A luz da ressurreição dissipa as trevas do pecado, do egoísmo e do orgulho. Ao unir símbolos pascais à fé cristã, os pequenos aprendem que a Páscoa não se resume aos ovos de chocolate, mas é um momento de reflexão, renovação e amor. Que essa celebração desperte nelas o desejo de crescer na fé e viver os ensinamentos de Cristo. Que as famílias encontrem no Cristo ressuscitado um caminho de fortaleza em meio a um mundo repleto de provações.

Páscoa significa uma nova chance. Sendo assim, devemos aproveitá-la para ensinar às crianças que o sentido dessa celebração vai muito além dos ovos de chocolate.

Padre Alex Nogueira é mestre em direito canônico