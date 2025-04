Fortaleza 299 anos: desafios e perspectivas para o futuro do comércio

A história dos 299 anos de Fortaleza é marcada por grandes transformações, desafios e um comércio que se adapta continuamente às novas demandas sociais e econômicas. Fundada em 1726, durante o período colonial, Fortaleza se consolidou como um ponto estratégico para o comércio de mercadorias, principalmente com a exportação de produtos como açúcar, tabaco e couro. No século XIX, a cidade começou a ganhar relevância devido à instalação de portos e a ampliação de sua infraestrutura, o que fortaleceu ainda mais sua posição comercial no Brasil. O Centro da cidade, com sua rede de comércio, foi o palco central desse crescimento.

Entretanto, a partir da década de 1970, o Centro de Fortaleza começou a perder sua efervescência comercial devido à descentralização das atividades econômicas e dos órgãos públicos que também migraram para outros bairros. O crescimento de novos bairros e a construção de grandes shoppings centers, atraíram consumidores para as periferias, distantes da área central da cidade. A informalidade, que atinge 30,9% da população ocupada, é outro entrave para esse crescimento. Atualmente, o fluxo diário que passa pelo Centro, que era de 350 mil pessoas, caiu para cerca de 190 mil.

Apesar disso, nos últimos anos, Fortaleza tem experimentado um renascimento do seu Centro Histórico, impulsionado principalmente pelo turismo e pelas ações de requalificação urbana. Para o enfrentamento dos problemas, sejam eles antigos ou atuais, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza propõe junto à Prefeitura, um conjunto de iniciativas que visa promover a recuperação do local que inclui a reestruturação de espaços públicos, a valorização do patrimônio, o ordenamento, a limpeza urbana, construção de moradias para trazer vida noturna para a região, além da ampliação da segurança, aplicação de políticas públicas para a população em situação de rua e oferta de incentivos fiscais para pequenos e médios empreendedores.

O futuro de Fortaleza está intimamente ligado ao crescimento e à adaptação da cidade às novas exigências do mercado global para o comércio e o varejo. Para que o setor comercial da nossa cidade continue a prosperar, é preciso que haja investimentos em pontos fundamentais, como educação, geração de emprego e renda, capacitação da mão de obra, segurança, infraestrutura e mobilidade urbana.

Assis Cavalcante

Presidente da CDL de Fortaleza