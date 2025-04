Fortaleza 299 anos: uma capital com coração sertanejo

De alma sertaneja, Fortaleza celebra, neste 13 de abril, seus 299 anos de história. A capital cearense tem na conexão com o campo a base de sua história e o caminho para o futuro. A cidade, que se desenvolveu economicamente por meio da agroindústria e tornou-se um polo exportador de produtos agropecuários, é hoje a quarta maior cidade do Brasil. Seu futuro depende de um olhar atento ao campo.

Não há como separar o crescimento da cidade do esforço diário de quem planta e cria no interior. Somos nós, do agro, que garantimos o alimento na mesa dos mais de dois milhões e meio de fortalezenses, e isso é motivo de honra para a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) e para cada produtor rural.

Das fazendas do Cariri às áreas irrigadas do Jaguaribe, do sertão central às chapadas, a produção agropecuária cearense encontra em Fortaleza sua grande vitrine e seu principal mercado consumidor. É para cá que convergem o leite, o melão, o camarão, as flores, o tomate e tantos outros frutos do trabalho de homens e mulheres do campo. E é essa produção que torna Fortaleza um polo essencial para a economia cearense e nacional.

Nosso desafio é oferecer, cada vez mais, uma maior diversidade de produtos alimentícios ao fortalezense. Para isso, a Faec e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Ceará (Senar-CE) vêm ampliando sua presença no interior, por meio dos sindicatos rurais, hoje presentes em todas as regiões do Estado. Essa atuação no interior permite que o agro se fortaleça ainda mais.

Além disso, a força do agro cearense fez de Fortaleza a sede do principal evento do agronegócio do Norte e Nordeste, o PEC Nordeste, que hoje é também a maior feira indoor realizada no Ceará e uma das maiores do País.

Ao celebrarmos esses 299 anos, é preciso reconhecer que o fortalezense carrega no sangue a herança do sertão, e que o futuro da capital depende do que é produzido no campo. Ainda temos um grande potencial a ser explorado na agropecuária cearense, com o auxílio de novas tecnologias e mão de obra qualificada. Os resultados desses investimentos beneficiarão todos os cearenses.

Investir na agropecuária é fortalecer a capital, é garantir segurança alimentar e econômica para todos. Que este aniversário fortaleça a união entre o sertão e a cidade, entre o produtor rural e o consumidor urbano. Parabéns, Fortaleza!