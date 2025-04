Fortaleza do futuro: inclusiva, humana e em movimento

Em 1º de janeiro de 2025, assumi um compromisso com Fortaleza, com a nossa gente, com a transformação social e o combate incansável às desigualdades que marcam nossa cidade. Nestes primeiros 100 dias, iniciamos um novo ciclo de esperança e trabalho, com o pé no chão, mas com os olhos no horizonte de um futuro mais justo, democrático e desenvolvido.

Nossa gestão participativa nasce com o propósito claro de fazer de Fortaleza a Capital de Todos. Estamos comprometidos com uma gestão que não seja apenas eficiente, mas essencialmente humana. Por isso, nossos primeiros passos já apontam para as direções que norteiam essa jornada: o investimento em infraestrutura social, a valorização da cultura popular, o fortalecimento da saúde pública e o cuidado com o meio ambiente.

Articulamos, aqui e no exterior, a captação de recursos para obras e serviços que impactam a vida da população. Nos empenhamos em acelerar projetos paralisados e em articular novas parcerias com o Governo do Ceará e o Governo Federal para habitação e saúde, entre outras áreas.

A saúde está sendo tratada com o devido respeito: asseguramos novos financiamentos para a ampliação dos atendimentos; reforçamos a atenção básica, retomando a entrega dos medicamentos e insumos que estavam em falta desde a gestão passada; e já preparamos medidas para melhorar a estrutura física das unidades.

A cultura de Fortaleza começa a viver um novo tempo. O ciclo carnavalesco descentralizado chegou aos bairros e comunidades, sem áreas VIPs, democratizando o acesso à alegria, à arte e à expressão popular. O mesmo foi realizado agora, na celebração do aniversário da cidade. A cultura é um instrumento de identidade, de geração de renda e de combate à desigualdade — e será cada vez mais valorizada.

Do mesmo modo, entendemos que cuidar da cidade é também prevenir riscos e proteger vidas. Por isso, intensificamos ações de limpeza urbana, com foco em áreas vulneráveis a alagamentos. Esse trabalho é fundamental para evitar tragédias e garantir mais segurança para a população durante o período de chuvas.

Fortaleza está em movimento. Cada ação que realizamos até aqui vislumbra uma cidade inclusiva, vibrante e inovadora. Ainda há muito por fazer e sabemos que os desafios são grandes, mas estamos prontos para enfrentá-los com coragem, escuta ativa e compromisso.

Vamos continuar levando desenvolvimento para onde historicamente faltou presença do poder público e preparando Fortaleza para ser uma cidade do futuro. A mudança já começou.

Evandro Leitão

Prefeito de Fortaleza