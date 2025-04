Fortaleza: Celebrando o Progresso e Reconhecendo os Desafios

Nossa capital chega aos 299 anos! É tempo de celebrar as conquistas, nossas belezas naturais e, principalmente, o calor humano do nosso povo. Mas, para além da festa e das homenagens, o aniversário nos convida a uma reflexão profunda sobre os desafios que enfrentamos no nosso cotidiano e as perspectivas que temos para a construção de um futuro ainda mais promissor para todos os fortalezenses.

Como deputado federal, e presidente do Sistema Fecomércio Ceará, tenho acompanhado de perto a dinâmica da nossa cidade, as necessidades do nosso povo, as dificuldades que impactam diretamente o setor de comércio e serviços, motor essencial da nossa economia, e, consequentemente, a qualidade de vida de cada um. Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer e que desafios significativos se apresentam em áreas cruciais como a infraestrutura urbana, a segurança pública, o acesso à saúde de qualidade e a oferta de uma educação transformadora para as futuras gerações. Mas estou confiante no poder do diálogo construtivo e na união de esforços entre o poder público, a iniciativa privada e a participação ativa da sociedade civil organizada.

É fundamental priorizarmos investimentos estratégicos em qualificação profissional, fomentando a inovação em todos os setores, e implementar políticas públicas eficientes que incentivem o desenvolvimento econômico sustentável, gerando novas fontes de emprego e renda para a nossa população e, assim, elevando o bem-estar geral.

Que possamos celebrar com entusiasmo as nossas conquistas, mas que também tenhamos a consciência de que a construção de um futuro melhor para a nossa cidade depende do nosso trabalho, da nossa capacidade de inovar, da nossa união de propósitos e da nossa crença num amanhã de mais progresso e prosperidade para todos.

Parabéns, Fortaleza!



Luiz Gastão

Deputado Federal e Presidente do Sistema Fecomércio Ceará