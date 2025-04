O que esperar do turismo em Fortaleza em 2025

O turismo em Fortaleza segue em ascensão, consolidando a capital cearense como um dos destinos mais procurados do Brasil. Para 2025, as expectativas são ainda mais otimistas. A palavra otimismo é a alma da hotelaria em 2025, pois estamos diante de uma mudança de governo Municipal e enormes desafios na política quanto ao assunto PERSE.

Na recente reunião mensal da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Ceará o atual prefeito de Fortaleza mostrou empatia com o setor ouvindo todas as demandas urgentes dos hoteleiros, prometendo intensificar imediatamente os serviços de conservação e limpeza nas principais áreas turísticas de Fortaleza. Para nova gestão a palavra de ordem é diálogo!

O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos é uma política pública de isenção fiscal do governo federal, destinada a salvaguardar e recuperar empresas do setor de eventos que foi estendido ao setor hoteleiro em relação ao período da pandemia COVID-19. Sem sombra de dúvidas, aquele período foi o pior já vivido na hotelaria. Ocorre que em 2025 tem-se a informação do fim do PERSE já para o mês de abril, ocasião em que todo setor hoteleiro foi pegue de surpresa, pois a luta da classe é que o programa fosse estendido até o ano 2027.

A Beira-Mar passou por uma ampla revitalização nos últimos anos, tornando-se ainda mais atrativa para turistas e investidores. Com um calçadão moderno, ciclovia, quiosques estruturados e uma feirinha de artesanato renovada, a região se destaca como ponto obrigatório para quem visita Fortaleza. Hotéis localizados nesse trecho, e me coloco como exemplo, têm se beneficiado diretamente do aumento na movimentação turística, refletindo em maior ocupação e valorização do setor. Fortaleza também se consolida como um destino estratégico para eventos e turismo de negócios.

Dados recentes da Secretaria do Turismo do Ceará indicam que a taxa de ocupação hoteleira em Fortaleza supera os 80% nos períodos de alta estação, com crescimento contínuo na procura por hospedagem na Beira-Mar. Por fim, não se podia deixar de destacar o empenho do novo Secretário de Turismo do Estado do Ceará, Eduardo Bismarck, na defesa e luta em favor do setor em relação as principais companhias aéreas que estavam encerrando destinos e diminuindo importantes índices do setor turístico.

O setor hoteleiro, em especial, deve continuar colhendo os frutos desse crescimento, garantindo experiências inesquecíveis aos visitantes e contribuindo para o fortalecimento do turismo na cidade.

Mateus Henrique Araújo é diretor do Iate Plaza Hotel