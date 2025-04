299 anos de Fortaleza: história, coragem e compromisso com o povo

Neste domingo, 13 de abril, Fortaleza completa 299 anos de fundação. São quase três séculos de história de uma cidade pulsante, de um povo caloroso e acolhedor, que não tira o sorriso do rosto em meio a dificuldades e nem deixa de almejar novas perspectivas para o futuro.

É fato que uma cidade como Fortaleza — a quarta maior capital do País, mas ainda muito desigual — tem desafios complexos, que demandam responsabilidade e planejamento para serem superados, principalmente em meio a cortes de gastos devido a um endividamento bilionário deixado pela gestão anterior.

Saímos de um cenário de terror na saúde pública no fim do ano passado — marcado principalmente pelo desabastecimento de insumos básicos, medicamentos e até alimentos para funcionários — para uma política de diálogo interfederativo que demonstra comprometimento com o povo. Somente para o Instituto Dr. José Frota (IJF) e Hospital da Mulher, o prefeito Evandro Leitão já intermediou aporte federal de R$ 200 milhões para reduzir filas de espera e expandir serviços.

Além disso, o atual gestor enviou projetos urgentes para a população para serem deliberados na Câmara de Fortaleza: como a revogação da taxa do lixo, reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores e a reforma administrativa, que concedeu mais autonomia às regionais, criou importantes pastas e permitiu que os servidores da Fagifor virassem estatutários.

Em paralelo, os vereadores também têm demonstrado compromisso com os anseios da população. Somente neste ano, implementamos políticas inéditas na Casa do Povo, por iniciativa da Mesa Diretora, que buscam representar verdadeiramente o cidadão, como: a contratação da primeira pessoa com Síndrome de Down da história do Parlamento Municipal; instalamos a Gestão de Inclusão; conduzimos a 1ª vereadora ao comando da Procuradoria Especial da Mulher; convocamos 50% dos aprovados no último concurso; e autorizamos a criação do Espaço Evoluir, local que oferecerá assistência multidisciplinar a crianças e adolescentes com Síndrome de Down e Autismo filhos de funcionários da Casa e da comunidade do entorno. E ainda vamos fazer muito mais, principalmente pela inclusão, inovação e sustentabilidade — pilares da gestão da Câmara de Fortaleza.

Essas novas medidas demonstram o compromisso da atual gestão e dos vereadores com a nossa Cidade. E isso tudo é apenas uma parte do que ainda deve ser feito. Garanto: continuaremos a buscar o desenvolvimento social e econômico de Fortaleza.

Léo Couto

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza