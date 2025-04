Fortaleza- Um exercício de cidadania urbana

Cidade é sinônimo de sociabilidade, de poder estar com os outros, compartilhar os espaços urbanos, usufruir das oportunidades que nela são geradas e viver plenamente os nossos direitos mais substantivos. E nesse aspecto, Fortaleza tem se destacado no cenário urbano global, como um espaço ímpar.

Sobre o seu solo, iluminados por um sol intenso e constante, cerca de 2,4 milhões de pessoas circulam cotidianamente, exercitando com inteligência e alegria a sua cidadania. Movida pelo espírito criativo e força de trabalho que anima a todos que nela vivem, Fortaleza chega ao segundo quarto do século XXI, como a cidade mais populosa e com o maior Produto Interno Bruto do Nordeste, como a capital brasileira com maior densidade demográfica e, o que é fundamental, como um dos mais promissores centros urbanos do país.

Reconhecida pela beleza natural de sua orla, a qualidade da educação que oferece, a diversidade cultural do seu povo, e pelo modo carinhoso e ordeiro como acolhe a todos que nela chegam, ao longo das últimas décadas, Fortaleza tem vivenciado um rico processo de desenvolvimento, impulsionado por um dinamismo econômico diferenciado. Sua economia, cujo reflexo se vê no intenso comércio, na diversificação dos serviços e no forte e vibrante turismo, é alimentada por uma indústria ativa e pujante, que contribui, e pode contribuir ainda mais, para o seu crescimento, com a geração continuada de novos empregos.

Senhora de uma geografia plana e uma infraestrutura privilegiada, fatores que valorizam a mobilidade urbana, favorecem a construção de novos ativos materiais, e possibilitam o desenvolvimento de múltiplos espaços de convivência, Fortaleza tem se transformado em importante polo de atração de novos investimentos em setores como educação, tecnologia, saúde, moda, entretenimento e energia, dentre outros, o que promete elevar ainda mais a sua capacidade de geração e distribuição de riqueza.

Viver em Fortaleza é um privilégio. Pois, além de permitir o usufruto de todos os atrativos urbanos que somente uma cidade cosmopolita pode oferecer, nos anima a investir toda a nossa inteligência e capacidade operacional, na construção de uma ambiência que favoreça o bem-estar social e incentive o exercício pleno da cidadania.