Evangelização X

Apresentamos este texto ressaltando que a cruz é o símbolo maior do cristianismo, vez que lembra o sofrimento de Jesus por nós, pecadores, bem como a superação na ressureição. Ademais, a dor não permanece para sempre, e as trevas serão vencidas mediante o amor. Para eliminar o sofrimento precisamos saber viver, buscando os ensinamentos de Deus. Seguem, pois, versículos selecionados de capítulos de LIVROS da BÍBLIA, conforme indicação, para leitura e exegese: (2Tm 4.2) _ Proclame a Palavra, insista no tempo oportuno e inoportuno, advertindo, reprovando e aconselhando com toda paciência e doutrina. (Mt 10.22) _ Muitos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme na fé até o fim, será salvo. (Is 5.7) _ Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os maus pensamentos e as más ações. (Am 5.10) _ Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. (Rm 1.17) _ O justo vive pela fé. (Pv 2.9) _ Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que fazer. (Mt 24.35) _ Os céus e a terra desaparecerão, mas minhas PALAVRAS não passarão. (Mc 9.23) _ Tudo é possível para quem tem fé. (Hb 13.5) _ Nunca abandonarei você, nunca o deixarei. (Mc 10.45) _ Jesus veio para servir e não para ser servido. (Mc 10.14) _ Deixai vir a mim as crianças; delas é o Reino dos céus. (Jo 8.32) _ A verdade vos tornará livres! (Mc 4.26) _ O Reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. (Lc 7.30) _ Os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. (I Ts 5.21 – 22) _ Examinem tudo, fiquem com que é bom e evitem todo tipo de mal. (Sl 86.2) _ Salva-me da morte, pois sou fiel a Ti; salva-me porque sou teu servo e confio em Ti. (Sl 32.2) _ Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enfim, estes versículos selecionados e interpretados, poderão proporcionar a orientação e a proteção de Deus. P.S. “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (João 14.6)

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC