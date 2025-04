O impacto das apostas online na inadimplência familiar

A economia brasileira tem enfrentado desafios, e um deles é o crescimento das apostas online, especialmente as casas de apostas esportivas. Essas plataformas, que prometem ganhos rápidos, atraem muitos brasileiros que acabam comprometendo sua renda sem obter o lucro esperado. Esse comportamento impacta diretamente a inadimplência familiar e setores como os condomínios.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), mais de 1,3 milhão de brasileiros ficaram inadimplentes no primeiro semestre de 2024 devido a apostas online. O uso descontrolado de cartões de crédito compromete despesas essenciais, como contas de água, luz, aluguel e taxas condominiais.

O acesso fácil às plataformas, aliado à publicidade agressiva, incentiva o hábito das apostas. Muitas pessoas, iludidas pela promessa de ganhos fáceis, acabam ainda mais endividadas. Esse cenário amplia a inadimplência geral, afetando múltiplos setores da economia.

Não é possível medir com precisão o impacto direto das apostas na inadimplência condominial, mas o aumento do endividamento familiar afeta os condomínios. Quando as finanças são comprometidas por dívidas com apostas, outras obrigações financeiras, como taxas condominiais, são negligenciadas. Em setembro de 2024, a inadimplência condominial era de 13,07%, refletindo o endividamento geral da população, que atingia 44,79%.

O vício em apostas, conhecido como ludopatia, também afeta o ambiente de trabalho. Em condomínios, há relatos de funcionários prejudicados pelo uso excessivo de celulares para apostas durante o expediente, comprometendo a eficiência dos serviços e gerando pedidos de adiantamento salarial e empréstimos.

Para mitigar os impactos desse fenômeno, é essencial adotar medidas preventivas e educativas, tanto no âmbito familiar quanto condominial. Campanhas de conscientização, suporte a funcionários com problemas de ludopatia e reforço na importância do pagamento das taxas são fundamentais. A responsabilidade compartilhada entre moradores, funcionários e administradores é essencial para manter a saúde financeira dos condomínios e a qualidade de vida.

Matheus Nogueira é diretor Jurídico do Cerus