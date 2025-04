EVANGELIZAÇÃO: PARA MEDITAR (IX)

Apresentamos, a seguir, versículos selecionados de capítulos de alguns LIVROS BÍBLICOS, conforme indicação, para leitura e exegese. Antes, porém, lembremos de uma frase do Frei Aldo Colombo: “Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a BÍBLIA, é Deus que nos fala”. Eis, pois, os Versículos: (Is 29.13) _ Este povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. (Mt 9.16) _ Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. (Jo 10.10) _ Vim para que todos tenham vida em abundância. (Lc 17.17) _ Não foram dez os que foram curados? Só um deles voltou para agradecer. (Rm 12.14) _ Abençoem os que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem! (Mc 9.24)_ Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha falta de fé! (Fp 4.13) _ Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. (Mt 11.28) _ Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. (Fp 2.3) _ Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios; mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. (Dt 31.8) _ O Senhor Deus irá na sua frente; Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. (1 Tm 6.14) _ Cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. (Pv 22.1) _ É preferível bom nome a muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. (Hb 13.8-9) _ Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tirem vocês do caminho certo. (1 Ts 5.28) _ Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês! (2 Cr 19.7) _ O Senhor, nosso Deus, não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam dois pesos e duas medidas nos julgamentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. (Sl 14.6) _ Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. (Sl 23.1) _ O Senhor é o meu pastor: nada me faltará. (João 14.6)_ Eu sou o caminho, a verdade e a vida.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC