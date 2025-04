A doença mais infecciosa do mundo

A pneumonia, ou infecção respiratória grave, é uma das principais causas de morte entre adultos e crianças no País. A doença ocupa posição de destaque nas internações do Sistema Único de Saúde (SUS), que registra anualmente mais de 600 mil internações por Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) - do tipo bacteriana, e Influenza - do tipo viral. Recentemente, a internação do Papa Francisco por um quadro de infecção respiratória reacendeu o alerta para os perigos dessa condição, especialmente em pessoas mais velhas e vulneráveis.

Entender as origens e os grupos de risco é essencial para a prevenção. Os sintomas variam, mas geralmente incluem febre alta, calafrios, tosse, dor no tórax, e falta de ar, podendo ser confundidos com sintomas de outras infecções respiratórias, como a gripe. Nessas situações, a diferença está na duração e na intensidade dos sintomas. Nas infecções bacterianas, os sintomas costumam persistir ou piorar após cinco dias, com secreção mais espessa e amarela, enquanto, em infecções virais os sintomas tendem a melhorar após esse período

Em pacientes idosos, a doença pode se manifestar de maneira atípica, sem febre ou com confusão mental, o que dificulta o diagnóstico precoce e pode retardar o início do tratamento adequado. Importante alertar que, além dos idosos, estão no grupo dos mais vulneráveis, pessoas com doenças crônicas, como diabetes e insuficiência cardíaca, bem como pessoas que fazem uso de imunossupressores em certos tratamentos. Essas pessoas têm o sistema imunológico mais frágil e, por isso, acabam ficando mais suscetíveis à doença.

Manter hábitos saudáveis, boa alimentação, não interromper tratamentos de doenças pré-existentes e manter a vacinação em dia, principalmente contra os vírus da influenza e Covid-19, é fundamental para reduzir o risco de infecções pulmonares. O caso do Papa Francisco evidencia a necessidade de atenção redobrada à saúde respiratória dos idosos. A pneumonia não deve ser subestimada, pois é uma das doenças infecciosas mais letais do mundo. Prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado são essenciais para evitar estágios trágicos. Afinal, estamos falando de uma doença que continua a desafiar a medicina e a saúde pública no mundo todo.

Robertina Pinheiro é pneumologista e docente do Instituto de Educação Médica (IDOMED)