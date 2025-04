Autismo: entre a luta e o amor incondicional

Eu me tornei mãe antes de me tornar advogada. Mas foi a maternidade atípica que me ensinou a advogar com a alma. Meu filho foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) aos 2 anos. Quando veio o diagnóstico, vieram também o medo e as dúvidas. Mas não demorou para eu perceber que, na verdade, eu fazia parte de um exército invisível: o das mães e pais que lutam todos os dias pelos direitos de seus filhos.

Cada barreira que meu filho enfrentava me mostrava o quanto as leis, apesar de existirem, ainda são ignoradas. Eu não queria apenas conhecer os direitos dele – eu queria garanti-los. E queria ajudar outras famílias a fazerem o mesmo.

Hoje, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, é um lembrete de que essa batalha não é só minha. É de todas as famílias que enfrentam filas intermináveis para terapias, que brigam por inclusão escolar de verdade, que lutam para que seus filhos sejam enxergados além do diagnóstico do TEA.

Na teoria, a lei está do nosso lado. A Constituição garante a dignidade da pessoa humana. A Lei Brasileira de Inclusão fala sobre acessibilidade. O Estatuto da Pessoa com Deficiência reforça direitos. Mas, na prática, ainda ouvimos que não há vagas nas escolas, que o plano de saúde não cobre terapias essenciais, que as empresas não contratam pessoas com autismo.

Como mãe e advogada, sei que a única forma de mudar essa realidade é exigir nossos direitos. Buscar informação, pressionar o poder público, cobrar políticas eficazes. Porque inclusão não pode ser apenas um discurso bonito – tem que ser uma realidade vivida.

Meu filho me ensina todos os dias que o autismo não é um obstáculo, mas uma forma única de existir no mundo. E se ele luta para se encaixar em uma sociedade que ainda não está pronta para ele, eu lutarei ao lado dele – no afeto e na justiça.

Hoje, mais do que conscientização, precisamos de ação. E essa luta é de todos nós.

Laís Albuquerque é advogada e presidente do Instituto Renan Azevedo