Psicodélicos e o tratamento da obesidade: O que sabemos até agora?

Nos últimos anos, os psicodélicos têm despertado interesse na comunidade científica, não apenas no tratamento de condições psiquiátricas, mas também em pesquisas sobre possíveis impactos em problemas metabólicos, como a obesidade. Um artigo da Universidade de Copenhague explorou a hipótese de que substâncias psicodélicas, como psilocibina, LSD, mescalina e dimetiltriptamina (DMT), presente na ayahuasca, poderiam influenciar mecanismos cerebrais associados à regulação do apetite.

Essas substâncias atuam nos receptores de serotonina no cérebro, que desempenham um papel na regulação da fome e da ingestão de alimentos. Embora a pesquisa sobre o tema ainda esteja em estágios iniciais, alguns estudos preliminares indicam que elas podem desempenhar um papel importante no tratamento da obesidade.

A pesquisa com psicodélicos não é nova. Desde os anos 1970, cientistas estudam seu uso terapêutico, inicialmente focando no tratamento de transtornos como o abuso de álcool e outras substâncias. Mais recentemente, algumas investigações passaram a considerar sua influência sobre o comportamento alimentar, especialmente em casos de compulsão alimentar, que compartilha circuitos cerebrais semelhantes aos envolvidos na dependência de nicotina e álcool.

Um estudo conduzido pela empresa NeonMind, divulgado em março, apresentou resultados promissores com ratos, sugerindo que a psilocibina poderia induzir emagrecimento, particularmente na redução da gordura visceral. Além disso, enquanto pesquisas com humanos focaram em distúrbios alimentares como bulimia e anorexia, a obesidade, em específico, ainda não foi suficientemente abordada.

Estamos falando de substâncias que atuam diretamente no cérebro, nas áreas relacionadas ao prazer e à recompensa, o que poderia explicar sua influência no controle da compulsão alimentar. Quando falamos de obesidade e perda de peso, o processo de emagrecimento envolve uma combinação de fatores, e o uso de psicodélicos precisa ser integrado a um plano de tratamento que inclua mudanças no estilo de vida, hábitos alimentares saudáveis e práticas regulares de atividade física.

De acordo com uma publicação da revista Nature, os psicodélicos demonstraram efeitos profundos na atividade cerebral, promovendo neuroplasticidade e ajudando a reconfigurar circuitos neurais. Essa capacidade de modificar padrões cerebrais poderia, em teoria, ter impacto em questões relacionadas ao apetite e à compulsão alimentar, mas os cientistas alertam que ainda há muitas variáveis a serem analisadas antes de qualquer aplicação clínica.

Os psicodélicos podem vir a ser uma ferramenta importante se os estudos forem validados. Entretanto, é fundamental que a experiência com os psicodélicos seja conduzida em um ambiente controlado, com acompanhamento médico e psicológico.

Isadora Machado é médica especializada em emagrecimento, hipertrofia e longevidade