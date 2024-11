É preciso popularizar a ciência, tecnologia e inovação

Ao se pensar sobre ciência, tem-se a imagem tradicional de profissionais de jaleco, dentro de laboratórios, produzindo grandes experimentos. Essa visão faz com que, muitas vezes, nos distanciemos do saber científico, ainda que ele esteja presente em tudo.

Como gosto de dizer, a ciência não é feita apenas neste âmbito laboratorial e restrito, pelo contrário, os saberes populares que nos acompanham também têm ciência, sendo tão importantes quanto aqueles que são construídos dentro das universidades.

Isso quer dizer que todos podemos fazer ciência? Sim, podemos. Muito além de fazer, devemos incentivar o interesse desde cedo em nossos jovens, estimulando que eles enxerguem as oportunidades ao redor e compreendam seu papel nessa engrenagem que nos move.

Por meio dessa democratização, reduzimos disparidades e promovemos a inclusão de pessoas de diferentes origens, gêneros e perspectivas na comunidade científica, tornando a ciência e a tecnologia acessíveis para formar as próximas gerações de cientistas e demais profissionais inovadores.

Nessa convergência, expandimos horizontes e construímos diálogos que despertam habilidades críticas, criativas e analíticas necessárias para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo e propor soluções.

Popularizar a ciência, a tecnologia e a inovação, além de um propósito, é uma forma de inspirar, capacitar e despertar todos a explorarem seus potenciais criativos, impulsionando o progresso econômico e social por meio do desenvolvimento de novas ideias.

Esse tem sido o entendimento do Governo do Ceará, ao promover iniciativas de popularização da ciência que culminam na realização da Feira do Conhecimento. O evento, inteiramente gratuito, já faz parte do calendário estadual e será realizado entre os dias 21 e 23 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, com programação para todas as idades.

Estamos investindo em um futuro mais promissor, onde a inovação e o conhecimento nos alicerçam a fazer o melhor, individualmente e coletivamente e, assim, tornando esses campos acessíveis e envolventes para todos.