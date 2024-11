Ceará: onde os negócios encontram o lazer

O Ceará tem se consolidado como um dos destinos mais versáteis do Brasil. Além de ser reconhecido pelas praias, nos destacamos como um sólido polo de negócios. A combinação desses dois aspectos atrai empresas que buscam locais para eventos corporativos, conferências e encontros profissionais, sem abrir mão de momentos de lazer e descontração dos participantes.



O Estado oferece locais focados em diversão e, ao mesmo tempo, apresenta uma estrutura hoteleira e de eventos que tem atraído cada vez mais empresas interessadas em realizar convenções e encontros corporativos. Tais ações são importantes para a economia local, gerando empregos e movimentando o turismo.



Um destaque é o Centro de Eventos do Ceará, um dos maiores e mais modernos do País. Localizado em Fortaleza, o equipamento é palco de feiras, congressos e shows, reunindo milhares de visitantes todos os anos - em 2023, conforme o Governo do Estado, foram cerca de 537.000. A localização, perto das praias, permite que os participantes de eventos possam desfrutar do lazer durante suas estadias, aproveitando a gastronomia e o entretenimento.



Nessa dualidade entre economia e lazer, um exemplo adicional é o famoso litoral cearense, que oferece tranquilidade e belezas naturais. Ao mesmo tempo, na região litorânea, há o Porto do Pecém, situado no município de São Gonçalo do Amarante. O complexo industrial e portuário é um dos principais centros logísticos do estado e atrai investidores de diversos setores. De janeiro a agosto de 2024, o terminal movimentou mais de 12 milhões de toneladas, valor 12% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, segundo dados do Governo do Estado do Ceará.



A sinergia entre negócios e lazer faz do Ceará uma região diferenciada, capaz de atender às demandas do turismo corporativo e de lazer de forma integrada. Com um impacto positivo na economia, essa é uma das grandes justificativas para a posição de destaque no cenário turístico.