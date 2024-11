Inteligência artificial na contabilidade

Estou acompanhando a evolução da Inteligência Artificial (IA) em todos os setores do mercado, o que inclui a contabilidade. Inclusive, saiu uma pesquisa interessante da IBM e ela fala que 41% das empresas brasileiras já usam IAs em seus processos com o objetivo de otimizar seus métodos e aumentar sua produtividade. Na área da contabilidade, já é notório que as IAs podem ser grandes aliadas nas tarefas diárias. Afinal, na nossa rotina existem atividades que podem ser maçantes, como relatórios e análise de planilhas, por exemplo. Ao utilizar a inteligência artificial, é possível trazer mais eficiência em um curto período de tempo.

Neste contexto, essas ferramentas conseguem processar uma grande quantidade de dados em poucos minutos, fazendo análises rápidas e precisas. Ou seja, eu posso colocar os principais dados contábeis para serem analisados por uma ferramenta, e depois receber uma descrição de como está sua situação financeira. Então, a partir disso, eu tenho a possibilidade de focar em atividades mais estratégicas, como a interpretação dos resultados e a orientação dos clientes sobre as melhores práticas financeiras para as suas operações. Além disso, as IAs ainda podem ajudar os contabilistas a identificarem problemas financeiros de maneira mais rápida. Isso acontece justamente por meio da leitura de dados, que conseguem detectar não só adversidades contábeis, como também oportunidades de crescimento para os clientes.

Entretanto, é importante deixar claro que uma IA não substitui o trabalho de um contabilista. Mesmo que elas colaborem na otimização e na potencialização do processo de contabilidade, isso não significa que ela pode fazer esse trabalho sozinha. Utilizar uma inteligência artificial sem um acompanhamento de um especialista é o equivalente de tentar consertar o motor do seu carro sozinho. Talvez você até saiba qual é o problema, mas não tem a expertise para resolvê-lo. Portanto, posso dizer que as IAs se tornaram uma ferramenta importante para a contabilidade. Mas é necessário cuidado e discernimento para lidar com essa revolução tecnológica.