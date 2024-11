O Brasil é um país reconhecido por sua hospitalidade, empatia e solidariedade em momentos de grandes acontecimentos nacionais, como demonstrado na mobilização nas tragédias de Brumadinho e, recentemente, nas enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. Apesar do espírito de união estar presente em nosso cotidiano, a cultura de doação ainda não é consolidada entre a população e a recorrência no apoio às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) carece de estímulo.

A doação direta e recorrente ajuda a dar continuidade aos diversos programas desenvolvidos pelas instituições, que buscam minimizar as tantas vulnerabilidades de seus assistidos. Além disso, a contribuição auxilia na sustentação de ações de longo prazo e na expansão do alcance. Cada doação contínua contribui para construir uma base sólida de apoio, essencial para que esses projetos sejam sustentáveis e eficazes.

Adotar a cultura de doação como um valor é acreditar em uma sociedade onde cada pessoa tem o poder de contribuir para um futuro mais justo. Esse compromisso contínuo cria uma rede de apoio na qual todos se beneficiam do crescimento coletivo e sustentável. Em última análise, fidelizar a doação é investir em um amanhã onde a empatia e o cuidado com o próximo são valores centrais que definem e elevam nossa sociedade.

Em busca de fortalecer esse movimento, a Associação Peter Pan abraçou a campanha global do Dia de Doar, destacando o trabalho realizado pelo nosso telemarketing. A data destaca a importância de solidificar a cultura de doação na sociedade, incentivando as pessoas a apoiarem projetos nos quais acreditam e que promovam mudanças significativas. Assim, convidamos a sociedade a se engajar nesta campanha e a fazer a diferença para projetos que precisam desse apoio.

Atualmente, desenvolvemos 16 programas de promoção à saúde, que vão desde a recepção no Centro Pediátrico do Câncer e o diagnóstico até o pós-tratamento. Durante a estadia do paciente na Associação Peter Pan, oferecemos suporte em alimentação, recreação, educação, cultura, transporte e acolhimento aos familiares. Os valores doados também ajudam na aquisição de itens essenciais para as crianças, como muletas e cadeiras de rodas.

A continuidade dos nossos serviços só é possível graças à união de muitas mãos voluntárias e corações solidários. Neste cenário, o apoio da sociedade é fundamental e o nosso compromisso em honrar essa confiança está na continuidade de um trabalho humanizado e transparente.