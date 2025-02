Golpe contra o Estado brasileiro

Através da Lei nº 14.197 de 1º/09/2021, foram introduzidos no nosso Código Penal, os arts. 359-I até o 359 T, criando os chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito. Dentre esses vários tipos penais, dois (2) deles tratam de delitos em que o legislador usou a palavra “tentar”, cujas penas privativas de liberdade são iguais à de crimes consumados, não se lhes aplicando, portanto, a redução de um a dois terços prevista no parágrafo único do art. 14 do Cód.Penal.

Entre as principais características desses vários crimes contra o Estado Democrático de Direito, podem ser assim elencadas: a) em regra, eles exigem dolo específico, vale dizer, o Ministério Público ao ofertar a denúncia terá o pesado ônus de provar que o réu os cometeu, não bastando meras narrativas, “disse me disse”, provas pescadas ou forçadas pelas autoridades; b) em regra, eles exigem violência ou grave ameaça; c) esses tipos penais não devem ser interpretados com mais rigor do que o que eram os da anterior Lei de Segurança Nacional ( Lei nº 7.170, de 14.12.1983), penas que eram aplicadas com rigor pela Justiça Militar e que foi expressamente revogada pela citada Lei nº 14.197/2021; d) são crimes inafiançáveis e imprescritíveis (CF, 5º, XLIV, da Constituição); e) ensejam o chamado concurso material (art. 69 do Cod.Penal), em que o réu responderá cumulativamente por outros crimes como lesão corporal ou morte; e) quanto à honra, a citada Lei deixou registrado no art. 141 do Cod.Penal, que aumenta-se de um terço a pena, se qualquer dos crimes (injúria, difamação e calúnia) é cometido contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro, funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal; f) como não são mais crimes contra a Segurança Nacional, e sim contra o Estado Democrático de Direito, o réu será processado e julgado, em regra, pelos Juízes Comuns, de 1º grau ( concursados ), e somente o serão pelos Tribunais Inferiores ou Superiores, quando inequivocamente ostentarem a chamada prerrogativa de função; g) ao réu deverá ser assegurado o chamado devido processo legal, acusatório, obervando o contraditório, ampla defesa, individualização da conduta e da pena que for aplicada, não podendo ser condenado por Juiz incompetente, nem com base em provas ilícitas ou obtidas ilicitamente, inclusive derivadas, como Ameaça (art. 147 Cod Penal), Abuso de Autoridade ( Lei nº 13.869/2019) e Tortura (Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997); h) em seu artigo 359-T deixou absolutamente claro que “não constitui crime previsto neste Título a manifestação crítica aos poderes constitucionais nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais”.

Dispõe o art. 359-L (Abolição violenta do Estado Democrático de Direito) “ Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência. Na mesma linha, dispõe o art. 359-M, "Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, punido com reclusão de quatro a 12 anos. A propósito, especificamente quanto a esses dois (2) crimes, o Juiz que efetivamente cumpre e aplica a Lei e a Constituição, está obrigado a seguir o que dispõem, respectivamente, os artigos 15,17 e 31, do Código Penal: Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Casos de impunibilidade. Art. 31 - O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.

Esses três (3) artigos estão a dizer clara e obviamentemente que o agente ao desistir, por sua livre e espontânea vontade, do que antes pensou/programou/idealizou/sonhou, em fazer, desde que não inicie com eficácia a execução do possível crime, responderá apenas e tão somente “pelos atos já praticados”, ou seja, quando muito só deverá ser responsabilizado criminalmente pelos crimes considerados como de concurso necessário, a exemplo da Associação Criminosa (art. 288 do Cod.Penal) e Organização Criminosa ( Lei nº 12.850/2013). Tem mais: até mesmo para responder por esses crimes que ensejam, repita-se, um concurso necessário de pessoas (e não um mero concurso eventual), é indispensável à acusação provar a estabilidade e permanência do grupo para cometer crimes ( no plural), exatamente para não ser confundida com uma mera reunião ocasional de pessoas para cometer um único crime ( concurso eventual de pessoas).

O artigo 17, por seu turno, está a dizer que não se pune o que é impossível de ser crime. O nosso Direito Penal não pune o pensamento, a mera cogitação de atos que não geram qualquer início de execução, o que qualquer aluno aprende nas primeiras lições em qualquer Faculdade de Direito. Hans Kelsen em seu conhecido livro “Teoria Pura do Direito” afirma que a norma jurídica, por ser geral, abstrata e impessoal, admite mais de uma interpretação válida, sendo, todavia, repugnante a que constitua uma “forçação de barra”. Essa sempre foi a opinião praticamente unânime dos maiores penalistas brasileiros, antigos e atuais, como Fernando Capez, Rogério Sanches Cunha, Ricardo Silvares, entre outros, sobre esses crimes aqui referidos. Vejamos. “Em publicação no Consultor Jurídico, Academia Criminal, de 19 de outubro de 2023, 14h20, assim se manifesta Fernando Capez, citando outros grandes penalistas, no trabalho intitulado “Não convém vulgarizar a aplicação do crime de golpe de Estado” afirmando o seguinte: “o texto constitucional é demasiadamente claro ao exigir a existência de grupos armados e obviamente organizados com estrutura para investir contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de modo definitivo. Não se trata de mera turbação episódica da ordem, por mais grave que seja, sendo imprescindíveis dois elementos, um de ordem subjetiva e outro de natureza objetiva..... O primeiro consiste no animus, ou seja, no dolo de realizar a ação com vista a derrubar o governo legitimamente constituído. No entanto, o Direito Penal não se contenta com a intenção, sendo necessária a conduta real, concreta e efetiva que coloque em risco o bem jurídico tutelado. Trata-se do brocardo "pensiero non paga gabella" e "cogitationis poena nemo patitur"... Querer dar o golpe de Estado não basta. Iniciar uma ação tresloucada ou desesperada de protesto violento contra o governo legitimamente instalado não é suficiente.

O elemento objetivo do tipo exige a ação de pelo menos um grupo armado, estruturado, organizado e fortemente armado a ponto de colocar em risco a defesa da ordem constitucional e do regime em vigor pelas forças de segurança e defesa institucional instaladas... Atualmente, com o domínio dos meios de comunicação e a manipulação retórica de expressões jurídicas para a consecução de fins políticos, a guerra de narrativas torna a verdade menos relevante, com graves consequências para a estabilidade e a previsibilidade na aplicação do jus puniendi... O tipo penal pune a tentativa de deposição, ou seja, a ação violenta, armada e organizada de um grupo civil ou militar que tenha real capacidade para derrubar, retirar, do exercício das funções, antes do final do mandato, com violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Não havendo demonstração desta efetividade, estaremos diante da chamada tentativa ineficaz, inadequada, quase crime ou crime impossível, quando a produção do resultado típico é impossível, seja pela ineficácia absoluta do meio ou pela impropriedade absoluta do objeto..... .... O delito se consuma no momento em que o agente inicia a ação concreta e viável objetivando a derrubada do governo legitimamente eleito, lembrando sempre que a ação inviável caracteriza crime impossível. Exige-se, portanto, a prática de atos concretos, violentos ou ameaçadores, aptos a depor o governante maior na nação. Importante salientar que a tentativa deve ser factível, real, revestida de possibilidade de êxito, não se aplicando para meros discursos, disseminação de ideias ou atos de ínfima gravidade, que jamais, de acordo com as condições de tempo e lugar, lesionariam a constitucionalidade do governo do país”. (itálico não constante do original).