Advogados generalistas em casos complexo

Muitos acreditam que especialistas são a melhor escolha para resolver problemas jurídicos complexos, mas essa visão ignora a adaptabilidade dos profissionais generalistas. Em um mundo interconectado, esses profissionais se destacam pela capacidade de lidar com questões multifacetadas, pois possuem uma visão ampla e criativa, essencial para cenários que exigem interligação de conhecimentos.

Generalistas entendem as conexões entre diferentes áreas do direito, algo crucial em casos que envolvem múltiplas disciplinas jurídicas. Eles são capazes de transferir conhecimento entre áreas e lidar com problemas interdisciplinares. Por exemplo, em um divórcio, é necessário lidar com direito de família (separação e guarda), direito das coisas e contratos (divisão de bens) e até direito criminal, como violência doméstica, regulada pela Lei Maria da Penha.

Em casos de cirurgias plásticas com resultados indesejados, o advogado precisa transitar por direito civil (indenizações), direito criminal (lesão corporal ou morte) e direito médico (processos éticos). Já em falências empresariais, é fundamental atuar no direito empresarial (gestão da insolvência), no direito trabalhista (negociação com empregados) e no direito tributário (liquidação de dívidas fiscais). Em acidentes de trabalho, o advogado deve lidar com questões de direito trabalhista, previdenciário e, dependendo da gravidade, direito penal.

A capacidade dos generalistas de conectar ideias de diferentes áreas permite soluções criativas e inovadoras, que especialistas podem não considerar, dada a limitação de seu campo de atuação. Sua versatilidade e adaptação são essenciais em um mundo em constante mudança.

Essa abordagem generalista também proporciona uma análise mais profunda dos problemas, considerando múltiplas perspectivas. Em um cenário jurídico complexo, essa visão ampla é fundamental para tomar decisões mais acertadas.

Confiar em um profissional generalista é uma escolha estratégica. Eles analisam os problemas de forma abrangente e criativa, oferecendo soluções mais assertivas do que especialistas focados em nichos. Em um mundo jurídico interligado, a visão holística do generalista muitas vezes supera o foco restrito dos especialistas.

Werner Feitosa é advogado generalista