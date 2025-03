A SAF do Ferroviário-CE

A recente análise divulgada pelo blog Almanaque do Ferrão e repercutida pelos jornais escritos do Estado do Ceará revela uma preocupação latente no mundo dos negócios esportivos: a falta de clareza na gestão e seus impactos na segurança econômica. Segundo as informações, a empresa contratada para prestar assessoria ao clube no processo de constituição de sua SAF identificou riscos elevados na negociação envolvendo o Ferroviário, incluindo a dificuldade de identificar os responsáveis legais da possível empresa investidora, a ausência de documentos comprobatórios e incertezas sobre o fluxo de caixa do clube.



Esse tipo de situação, infelizmente, não é novidade no cenário esportivo brasileiro. O anonimato de gestores e a opacidade na administração de recursos conduzem ao enfraquecimento do accountability, da transparência e da eficiência. Sem esses elementos básicos de governança, qualquer investidor sério hesitaria em comprometer recursos, pois a ausência de garantias formais gera um ambiente de incerteza e potencializa riscos.



Não é por acaso que escândalos de gestão empresarial ao longo da história levaram à criação de regulações como a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) nos Estados Unidos. Um dos principais objetivos dessa legislação é justamente a imposição de responsabilidade aos administradores, garantindo que informações financeiras sejam precisas e auditáveis. No contexto do futebol, onde a gestão muitas vezes parece se sustentar em estruturas informais e obscuras, a aplicação de princípios semelhantes seria essencial para evitar riscos financeiros e proteger a instituição esportiva.



Para o Ferroviário, a situação é um alerta. A ausência de documentos comprobatórios e a dificuldade em identificar responsáveis pelo grupo interessado na negociação indicam um problema estrutural que precisa ser resolvido antes que qualquer acordo seja firmado. Sem transparência e segurança jurídica, qualquer avanço nessa parceria pode resultar em problemas financeiros graves no futuro.



É uma dura realidade, mas que precisa ser enfrentada com responsabilidade. O Ferroviário, clube de tradição e história, não pode se dar ao luxo de repetir erros administrativos que já prejudicaram tantas outras agremiações pelo país. O caminho para um futuro sustentável passa, necessariamente, pela adoção de boas práticas de governança e pelo compromisso com a gestão profissional e transparente. Boa sorte, FAC!

Hiran Sobreira é professor dos Cursos de Gestão da Estácio Ceará