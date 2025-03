Fragmentação Global: O Que a Saída dos EUA e da Argentina da OMS Revela?

A decisão dos Estados Unidos e da Argentina de deixarem a Organização Mundial da Saúde (OMS) não é apenas um gesto diplomático, tampouco um movimento isolado em meio a um mar de instabilidades políticas globais. É um marco simbólico e prático que revela a erosão progressiva do multilateralismo e o enfraquecimento da ideia de saúde como um bem comum da humanidade.

A OMS, desde sua criação em 1948, foi concebida como um pilar de cooperação internacional, capaz de articular respostas coletivas frente a desafios sanitários que não respeitam limites geográficos. Pandemias, epidemias e desastres naturais sempre expuseram uma verdade incontornável: a saúde pública global é interdependente. Contudo, o século XXI revelou uma OMS tensionada entre seu papel técnico-científico e a influência crescente de interesses geopolíticos.

Quando os Estados Unidos anunciam sua saída, seguidos pela Argentina, o que está em jogo não é apenas a perda de contribuições financeiras. O que se retira, de forma mais grave, é o compromisso com a ideia de que a saúde global depende de um pacto coletivo. O nacionalismo sanitário, que emerge com força nesse contexto, ecoa um discurso de autossuficiência que ignora a complexidade das cadeias de suprimentos e partilha de conhecimentos científicos.

O paralelo com a saída dos EUA da UNESCO em 2017 não é coincidência. Há uma narrativa subjacente que questiona o valor das instituições multilaterais. Contudo, o que esses movimentos desconsideram é que o verdadeiro custo da deserção não se mede apenas em dólares, mas em vidas. Em meio a uma pandemia global, ficou evidente que respostas fragmentadas são sinônimo de ineficiência. Revelou tanto a importância da OMS na coordenação de esforços internacionais quanto suas limitações. O Brasil, com sua posição e histórico de protagonismo em diplomacia da saúde, enfrenta o desafio de redefinir seu papel nesse novo cenário.

O vácuo deixado pelos dois países cria espaço para novas dinâmicas de poder. No entanto, a pergunta que permanece é: estamos caminhando para um mundo onde a saúde será tratada como um bem público global ou como mais um ativo estratégico no tabuleiro geopolítico internacional?

É necessário reformar a OMS, mas o verdadeiro desafio é reconstruir o espírito de cooperação que deu origem à organização. Uma visão que reconheça a saúde não como um privilégio de poucos, mas como um bem comum, essencial para a sobrevivência e o futuro da humanidade. Porque, no fim, não é o vírus, ou a doença que definem nosso destino, mas sim, a nossa capacidade de unir forças, de enxergar no outro o reflexo da nossa própria humanidade.

Álvaro Madeira Neto é médico sanitarista