Uma questão de sobrevivência

Uma civilização, aqui entendida como um estágio do desenvolvimento humano, que degrada as condições de vida de um planeta inteiro, permite um eloquente entendimento de si própria. As catástrofes climáticas, praticamente diárias em todas as regiões da Terra, seriam alertas aos berros se a natureza falasse. Mas o descaso, salvo as raras exceções, é gritante. O mês de janeiro último, terminou como o mais quente desde a década de 1940, como mostrou o Jornal Nacional (em 06.01) a partir de dados do Copernicus, o serviço climático da União Europeia.

Com o alerta de que os oceanos não estão mais esfriando o planeta como acontecia. Embora não seja possível determinar que o aquecimento seja uma tendência permanente, a instabilidade climática, com chuvas extremas de um lado e queimadas de outro, não permitem acomodação e retrocessos nas decisões para diminuir a emissão de poluentes, mais conhecidos como gases de efeito estufa, decorrentes da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento. Fica a pergunta: é possível sermos otimistas? quando vimos que o Presidente da maior economia do mundo, os Estados Unidos, nega as evidências e retira o País dos fóruns internacionais, como o Acordo de Paris, que tem como objetivo conter o avanço do aquecimento ao mesmo tempo em que promete impulsionar o uso de petróleo e gás.

Além de ameaçar boicotar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém (PA), em novembro. O Acordo de Paris, assinado por quase 200 países, e a COP, que vai discutir adaptação às mudanças climáticas, financiamento para países em desenvolvimento, energias renováveis e de baixo carbono, preservação de florestas e biodiversidade e os impactos sociais das mudanças climáticas, são assim fóruns complementares. Vamos confiar na perseverança do que diz o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, e do governador Helder Barbalho, do Pará. O primeiro acredita que mesmo sem o governo norte-americano, os problemas são tão graves que empresas e universidades dos EUA devem ajudar, assim como outros países parceiros com os mesmos problemas e interesses.

Para o governador emedebista, "os EUA são a maior potência econômica global e trarão prejuízos até 2030 estimados em US$ 900 bilhões ao planeta, portanto isso tudo requer que o país tenha a compreensão da necessidade de sintonizar a estratégia americana compatível às urgências ambientais". É uma questão de sobrevivência do planeta.

Eunício Oliveira (MDB) é deputado federal