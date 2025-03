Projeto de Lei 5.100/2019 que propõe limitação de volume sonoro em templos pode interferir na liberdade religiosa

O Projeto de Lei 5.100/2019, atualmente em tramitação, propõe restrições ao volume sonoro em templos religiosos, especialmente no que se refere ao uso de instrumentos como sinos e alto-falantes. A iniciativa surgiu em resposta a queixas de moradores que se veem afetados pela poluição sonora proveniente das celebrações religiosas.

O cerne da discussão é a tentativa de conciliar dois direitos fundamentais que, à primeira vista, podem parecer incompatíveis: o direito à prática religiosa e o direito ao descanso e bem-estar dos cidadãos. O uso de sinos, por exemplo, não é apenas um recurso sonoro, mas um elemento cultural e histórico profundamente enraizado em muitas comunidades religiosas. Este instrumento, que atravessa séculos de tradição, possui um valor simbólico que vai além da simples emissão de som.

No entanto, o direito ao sossego público também é legítimo e merece ser protegido. O problema não está em se questionar a liberdade religiosa, mas em buscar um meio-termo que permita que ambas as partes convivam de forma harmoniosa. O projeto precisa ser analisado com a devida sensibilidade para as duas questões.

Esse debate levanta uma reflexão importante: será que a poluição sonora proveniente dos sinos das igrejas é realmente o grande problema, ou estamos lidando com uma questão mais profunda de intolerância religiosa? Em uma sociedade cada vez mais barulhenta, com poluição sonora gerada por diversos equipamentos, é necessário questionar se a verdadeira raiz do problema não está em outras fontes de ruído, como veículos e estabelecimentos comerciais, que contribuem de forma significativa para o desconforto da população.

Por outro lado, é possível encontrar soluções que equilibrem as necessidades de ambas as partes. A instalação de sistemas de som com volume controlado, por exemplo, pode minimizar o impacto do som nas redondezas, sem comprometer a essência das celebrações religiosas.

A busca por alternativas tecnológicas que permitam a transmissão do som de maneira mais controlada, como sistemas de áudio com cancelamento de ruído direcionados, também pode ser uma solução viável.