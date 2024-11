Carro alugado por governo federal no G20 é roubado no Rio de Janeiro

Um carro alugado pelo governo federal para o transporte de equipes durante a reunião do G20 no Brasil foi roubado, na noite de sábado (16), na altura de São João de Meriti, no Rio de Janeiro (RJ). O veículo, que havia sido utilizado para serviços relacionados ao evento, foi interceptado por assaltantes. O presidente Lula não estava no automóvel. As informações são do jornal O Globo.

O automóvel é do modelo Corolla da marca Toyota, de cor branca. O condutor foi fechado por outro carro por volta das 20h. Três indivíduos portando pistolas obrigaram o motorista a descer do Corolla, entraram no carro e fugiram.

O motorista do carro contratado ainda teve o celular roubado. Ele prestou depoimento à Polícia Civil, que está à procura dos criminosos.

Segundo registro de roubo no G20

Conforme o jornal carioca, este não é o primeiro veículo que prestava serviço para autoridades do G20 no Brasil que foi roubado no Rio.

Um carro da comitiva do ministro Márcio Costa Macêdo foi roubado na manhã da última quinta-feira (14), no Centro do Rio. Durante operação para recuperar o veículo, policiais militares trocaram tiros com traficantes, na Favela Nova Holanda, em Bonsucesso, na Zona Norte.